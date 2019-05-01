Першотравнева акція: у Харкові зеленкою облили лідера трудової організації

У Харкові облили зеленкою лідера організації "Трудова Харківщина", який йшов з кількома десятками людей від площі Конституції до площі Благовіщенської. Про це інформує "Медіапорт".

Учасників акції "Трудової Харківщини" та націоналістів відділяв кордон поліцейських. Перші скандували: "Мир! Праця! Травень!", другі: "Україна понад усе! Смерть ворогам!".

Лідера "Трудової Харківщини" облили зеленкою на першотравневої акції: (фото: mediaport.ua)

Біля пам'ятника, встановленого на честь першого травня в сквері на набережній поруч з Благовєщенським собором, невідомий облив Павла Тищенка зеленкою. Якщо не враховувати цей момент, то акція пройшла спокійно та грубих порушень громадського порядку, за інформацією поліції, не відбувалося.

Відео: YouTube/MediaPort News)

Нагадаємо, що одіозного нардепа в Бердянську облили зеленкою. Нардеп з забрудненим зеленкою обличчям стоїть біля поліцейських, а з боку звучать заклики "Чемодан, вокзал, Росія" та "Ганьба!"

Зазначимо, що Вілкула і раніше обливали зеленкою - інцидент стався у 2016 році в Дніпропетровську, але тоді одіозного політика також ще й обсипали борошном.

Як повідомлялося раніше, 14 жовтня 2018 року в Запоріжжі невідомі облили зеленкою колишнього депутата міської ради Андрія Іванова, що очолює громадську організацію "Полк перемоги".