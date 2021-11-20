Перша допомога при ДТП: що повинен знати і вміти кожен водій

У правилах дорожнього руху вказується, що надати першу допомогу при ДТП повинен вміти кожен водій.
Середньостатистичний водій не може надати кваліфіковану медичну допомогу, але набір базових знань допоможе серйозно збільшити шанси на виживання потерпілого.
Яку допомогу повинен при ДТП вміти надавати кожен водій, розповіли в матеріалі Bigmir.Auto.
На дорогах України ДТП відбуваються щодня і часто в них страждає не тільки автомобіль, але і люди.
Часом швидка допомога потрапляє на місце аварії тільки через 15 хвилин і пізніше, а допомога потерпілому потрібна негайно.
Потрібно визначити, чи є у потерпілого кровотеча. Уважно оглянути голову, шию і груди, потім живіт і таз, потім кінцівки. Постаратися визначити вид кровотечі.
Артеріальна. Крововтрата буде швидка, струмінь крові йде невеликим фонтаном, під одягом буде швидко розпливатися пляма крові.
Венозна. Слабша кровотеча, має темно-вишневий колір, випливає з рани невеликим струмочком. Найнебезпечніша венозна - з області шиї.
Капілярна. Така кровотеча буває при сильних саднах і подряпинах і загрози для життя зазвичай не представляє.
Змішана. Може бути при серйозних ранах на кінцівках. Найнебезпечніше, коли при наявності інших травм є артеріальна кровотеча і його складно виявити.
При артеріальній кровотечі потрібно накласти джгут вище рани на 5-7 см. Джгут потрібно накласти на пов'язку або одяг. Потім записати час накладення і стежити, щоб джгут не закривала одяг.
При венозному потрібно накласти сильно давить пов'язку. Якщо немає такої можливості - сильно натиснути на рану пальцями.
Місце перелому потрібно зафіксувати (мінімум на два суглоби). Підійде шина або будь-який твердий предмет, який потрібно накласти без зміни положення кінцівки.
При відкритому переломі потрібно зупинити кровотечу і прикласти стерильну пов'язку. На рану рекомендується прикладати холод. Після цього потрібно зафіксувати кінцівку у двох місцях.
Якщо є підозра на перелом грудної клітини, то потрібно зупинити кровотечу і загерметизувати розрив, щоб людина могла дихати.
При підозрі на перелом хребта – потерпілого не можна чіпати, переносити, міняти його положення. При витяганні з транспорту його потрібно укласти на рівну поверхню.
При травмах таза потрібно покласти потерпілого на спину і злегка зігнути розведені ноги, на область таза прикласти холод.
При травмах і переломах ребер потрібно зафіксувати потерпілого в напівсидячому положенні та в тому, в якому йому буде зручно дихати.
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