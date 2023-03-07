Первая вице-мисс Броваров и ее сожитель жестоко издевались над тремя детьми: всплыли подробности

29-летняя Юлия, первая вице-мисс города Бровары и ее 35-летний сожитель жестоко издевались над тремя несовершеннолетними детьми. Издевательства, а также насилие продолжалось около трех лет, пока соседи не начали бить тревогу.

Что происходили в семье участницы конкурса красоты

В конце февраля на экраны вышло резонансное расследование "О чем молчат дети королевы красоты". Команда проекта выяснила, что в течение трех лет было совершено не одно преступление в семье 29-летней Юлии и ее сожителя. Взрослые систематически издевались и совершали насилие над тремя несовершеннолетними детьми.

Первой начала бить тревогу соседка, которая увидела обнаженную 3-летнюю девочку, бегающую по подъезду босиком. Выяснилось, что детей морили голодом и систематически над ними издевались. После инцидента Юлия пришла к соседке с ножом и угрожала ей физической расправой за огласку.

"Судя по тому, что происходило в том доме, детям там не место. Я была дома и услышала очень громкий детский крик. Когда я вышла в подъезд, то увидела полностью оголенного ребенка, который бегает по подъезду босиком. Я обратилась к ней: где твоя мама? Она была вся в слезах, кричала нечеловеческим голосом и ничего мне не сказала. Все время дети ходили по улице голодные, она часто била детей лозиной так, что оставались полосы на теле. В доме очень грязно, мы с соседями умоляли спасти деток. Потом Юля пришла ко мне в состоянии алкогольного опьянения и угрожала ножом. Уже тогда я вызвала полицию", - рассказала соседка.

Что удалось выяснить о расследовании

Команда проекта обратилась в полицию и узнала, что расследование уже было проведено и завершено.

"В январе к нам обратилась патронатная семья и сообщила, что дети, которых они взяли под временную опеку, рассказывают очень страшные вещи. Когда мы начали расследование, то выяснилось, что 29-летняя жительница Броваров совершила ряд очень тяжелых правонарушений в отношении своих несовершеннолетних детей. Ей объявлено о подозрении в изнасиловании трех детей, 12, 5 и 3 лет", - рассказали в полиции.

На семью Юлии обратили внимание еще в августе прошлого года. Социальные службы обнаружили, что дети содержатся в ужасных условиях, антисанитарии, грязи, у них отсутствует питание. Детей изъяли и передали в патронатную семью.

"Через некоторое время, пока дети жили в этой семье, родители заметили очень странное поведение детей. За месяц мы открыли целый ряд криминальных производств, и провели психиатрическую экспертизу, чтобы подтвердить, были ли действительно факты сексуального насилия, изнасилования, торговли детьми, угрозы убийства. На данный момент мы получили подтверждение экспертиз, которые подтвердили, что дети говорят правду. На протяжении длительного времени мать издевалась над детьми, совершала сексуальное насилие неприродным способом, ставила детей на колени, била, лишала еды, запугивала детей и эксплуатировала", - добавили следователи.

29-летнюю Юлию уже взяли под стражу, без права внесения залога. Так как она действовала не сама, а вместе со своим 35-летним сожителем, его тоже задержали.

В полиции говорят, что за содеянные преступления пара может получить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.