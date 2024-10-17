Перелом основания черепа. Умер бывший участник группы One Direction Лиам Пейн

В Аргентине погиб известный британский певец, автор песен и композитор, один из пяти участников англо-ирландской группы One Direction Лиам Пейн.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение аргентинского телеканала TN .

Что известно о гибели Лиама Пейна

Как сообщают СМИ, артист находился в отеле в районе Палермо Буэнос-Айреса. Он приехал в Аргентину на концерт друга и бывшего партнера по One Direction Найла Хорана, который состоялся 2 октября на арене Movistar.

В среду, 16 октября, около 5 часов вечера 31-летний Пейн упал во внутренний двор отеля с третьего этажа.

На место происшествия вызвали полицейских и скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины. Медики объяснили, что он при падении получил перелом основания черепа - травму, которая была несовместима с жизнью.

Перед этим сотрудникам правоохранительных органов звонили сотрудники отеля, так как один из гостей устроил дебош в номере, кричал, а также разбил телевизор и ноутбук. Вероятнее всего, певец был под воздействием наркотиков или алкоголя. К слову, при осмотре номера были обнаружены неизвестные вещества.

Когда полиция прибыла на место вызова, она услышала во внутреннем дворике громкий звук. Затем там обнаружили тело Лиама Пейна.

Лиам Пейн (фото: instagram.com/liampayne)

Биография Лиама Пейна

Будущий певец родился 29 августа 1993 года в Англии.

Был участником британского телевизионного шоу X Factor - в 2008 и 2010 годах.

В 2010 году он присоединился к группе One Direction, которая стала одной из самых популярных в свое время. Однако в 2016 году группа распалась.

В 2017 году певец начал сольную карьеру. Так, его дебютный сольный сингл Strip That Down занял третье место в британском чарте.

6 декабря 2019 года выпустил свой первый сольный альбом lp1, который включал в себя 17 треков.

Лиам Пейн (фото: instagram.com/liampayne)

Личная жизнь Лиама Пейна

С начала 2016 года состоял отношениях с певицей, актрисой и моделью Шерил Коул, которая старше Лиама на 10 лет. В ноябре появились слухи о ее беременности.

29 ноября 2016 года журнал E! подтвердил новость о том, что Шерил Коул ждет ребенка. 22 марта 2017 года Шерил родила сына, а в июне 2018-го они расстались.

Был помолвлен с американской моделью Майей Генри, но пара рассталась в 2022 году. По сообщениям в СМИ, он был очень подавлен из-за этого, неоднократно пытался вернуть девушку, "разрывал" ее телефон звонками и сообщениями с разных номеров, а также постоянно писал на электронную почту ей и ее близким.

Лиам Пейн (фото: instagram.com/liampayne)