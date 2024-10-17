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Перелом основания черепа. Умер бывший участник группы One Direction Лиам Пейн

Четверг 17 октября 2024 10:05
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Перелом основания черепа. Умер бывший участник группы One Direction Лиам Пейн Лиам Пейн погиб, выпав с балкона (фото: instagram.com/liampayne)
Автор: Катерина Собкова

В Аргентине погиб известный британский певец, автор песен и композитор, один из пяти участников англо-ирландской группы One Direction Лиам Пейн.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение аргентинского телеканала TN.

Что известно о гибели Лиама Пейна

Как сообщают СМИ, артист находился в отеле в районе Палермо Буэнос-Айреса. Он приехал в Аргентину на концерт друга и бывшего партнера по One Direction Найла Хорана, который состоялся 2 октября на арене Movistar.

В среду, 16 октября, около 5 часов вечера 31-летний Пейн упал во внутренний двор отеля с третьего этажа.

На место происшествия вызвали полицейских и скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины. Медики объяснили, что он при падении получил перелом основания черепа - травму, которая была несовместима с жизнью.

Перед этим сотрудникам правоохранительных органов звонили сотрудники отеля, так как один из гостей устроил дебош в номере, кричал, а также разбил телевизор и ноутбук. Вероятнее всего, певец был под воздействием наркотиков или алкоголя. К слову, при осмотре номера были обнаружены неизвестные вещества.

Когда полиция прибыла на место вызова, она услышала во внутреннем дворике громкий звук. Затем там обнаружили тело Лиама Пейна.

Перелом основания черепа. Умер бывший участник группы One Direction Лиам Пейн

Лиам Пейн (фото: instagram.com/liampayne)

Биография Лиама Пейна

Будущий певец родился 29 августа 1993 года в Англии.

Был участником британского телевизионного шоу X Factor - в 2008 и 2010 годах.

В 2010 году он присоединился к группе One Direction, которая стала одной из самых популярных в свое время. Однако в 2016 году группа распалась.

В 2017 году певец начал сольную карьеру. Так, его дебютный сольный сингл Strip That Down занял третье место в британском чарте.

6 декабря 2019 года выпустил свой первый сольный альбом lp1, который включал в себя 17 треков.

Перелом основания черепа. Умер бывший участник группы One Direction Лиам Пейн

Лиам Пейн (фото: instagram.com/liampayne)

Личная жизнь Лиама Пейна

С начала 2016 года состоял отношениях с певицей, актрисой и моделью Шерил Коул, которая старше Лиама на 10 лет. В ноябре появились слухи о ее беременности.

29 ноября 2016 года журнал E! подтвердил новость о том, что Шерил Коул ждет ребенка. 22 марта 2017 года Шерил родила сына, а в июне 2018-го они расстались.

Был помолвлен с американской моделью Майей Генри, но пара рассталась в 2022 году. По сообщениям в СМИ, он был очень подавлен из-за этого, неоднократно пытался вернуть девушку, "разрывал" ее телефон звонками и сообщениями с разных номеров, а также постоянно писал на электронную почту ей и ее близким.

Перелом основания черепа. Умер бывший участник группы One Direction Лиам Пейн

Лиам Пейн (фото: instagram.com/liampayne)

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