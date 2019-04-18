Пенсії в Україні: як отримувати підвищені виплати

Пенсіонерам розповіли, як отримувати більше (Колаж РБК-Україна)

Пенсіонерам розповіли, як отримувати більш велику суму

Українцям розповіли, як можна одержувати підвищену пенсію. Інколи для цього досить змінити вид пенсійних виплат в органах ПФУ. Про це інформує АіФ, посилаючись на Головне управління фонду в Рівненській області.

Питання зміни виду виплат може виникати у зв'язку з тим, що вони призначаються громадянам країни за віком, по інвалідності або в разі втрати годувальника, а тому вибір іншого варіанту може бути більш кращий для українців.

До речі, протягом I кварталу 2019 року близько 499 пенсіонерів змінили тип виплат. До речі, в повідомленні відомства уточнюється, щоб з'ясувати доцільність переходу, важливо звернутися до управління Пенсійного фонду України, яке виплачує пенсію. Не виключений варіант того, що виплати будуть підвищені.

Пенсіонерам розповіли, як отримувати більше (Колаж РБК-Україна)

Якщо прийнято рішення змінити вид виплат, то важливо пам'ятати: переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви з усіма документами на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату та інших документів, що містяться в пенсійній справі.

У ч. 1 ст. 40 закону зазначено, що громадянину можуть врахувати зарплату за періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, або за будь-які 60 календарних місяців стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня того ж року, із застосуванням показника середньої зарплати, врахованого при призначенні попереднього виду пенсійних виплат.

В ПФУ говориться: "Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується показник середньої заробітної плати за три попередніх роки".

Нагадаємо, що у Раді рекомендують розробити закон про пенсії для переселенців. Зокрема, мова йде також про пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв'язку з перебуванням на території, тимчасово неконтрольованої державною владою України.

Раніше РБК-Україна писало, що проблеми з виплатами у пенсіонерів-переселенців виникають, коли вони з якихось причин повертаються на непідконтрольну територію і залишаються там більше двох місяців.