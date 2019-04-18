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Пенсії в Україні: як отримувати підвищені виплати

STYLERЖиття    18.04.2019 - 11:20
Пенсії в Україні: як отримувати підвищені виплати
Пенсіонерам розповіли, як отримувати більше (Колаж РБК-Україна)

Пенсіонерам розповіли, як отримувати більш велику суму

Українцям розповіли, як можна одержувати підвищену пенсію. Інколи для цього досить змінити вид пенсійних виплат в органах ПФУ. Про це інформує АіФ, посилаючись на Головне управління фонду в Рівненській області.

Питання зміни виду виплат може виникати у зв'язку з тим, що вони призначаються громадянам країни за віком, по інвалідності або в разі втрати годувальника, а тому вибір іншого варіанту може бути більш кращий для українців.

До речі, протягом I кварталу 2019 року близько 499 пенсіонерів змінили тип виплат. До речі, в повідомленні відомства уточнюється, щоб з'ясувати доцільність переходу, важливо звернутися до управління Пенсійного фонду України, яке виплачує пенсію. Не виключений варіант того, що виплати будуть підвищені.

Пенсії в Україні: як отримувати підвищені виплатиПенсіонерам розповіли, як отримувати більше (Колаж РБК-Україна)

Якщо прийнято рішення змінити вид виплат, то важливо пам'ятати: переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви з усіма документами на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату та інших документів, що містяться в пенсійній справі.

У ч. 1 ст. 40 закону зазначено, що громадянину можуть врахувати зарплату за періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, або за будь-які 60 календарних місяців стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня того ж року, із застосуванням показника середньої зарплати, врахованого при призначенні попереднього виду пенсійних виплат.

В ПФУ говориться: "Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується показник середньої заробітної плати за три попередніх роки".

Нагадаємо, що у Раді рекомендують розробити закон про пенсії для переселенців. Зокрема, мова йде також про пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв'язку з перебуванням на території, тимчасово неконтрольованої державною владою України.

Раніше РБК-Україна писало, що проблеми з виплатами у пенсіонерів-переселенців виникають, коли вони з якихось причин повертаються на непідконтрольну територію і залишаються там більше двох місяців.

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