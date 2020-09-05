Патріарх Філарет захворів на коронавірус: лікарі розповіли про його стан

Патріарх Філарет (фото: facebook.com/PhilaretPatriarch)

Коронавірусна інфекція ускладнена запаленням легенів

Патріарх Філарет захворів на коронавірус і тепер проходить лікування. Інформація про те, що священник отримав позитивний результат при тестуванні на COVID-19, з'явилася 4 вересня. Священнослужителя госпіталізували в одну зі столичних лікарень.

У пресслужбі Патріарха Філарета у Facebook розповіли про стан здоров'я патріарха.

"Повідомляємо, що стан здоров'я Патріарха Філарета задовільний. Діагностовано запалення легенів. Просимо піднести милостивому Господу свої щирі прохання за здоров'я та швидке одужання Його Святості", - написали в заяві на сторінці клірика.

Варто відзначити, що раніше також на сторінці священника підтвердили інформацію про інфікування патріарха. У той час як в коментарі РБК-Україна в пресслужбі відповіли, що патріарх здоровий, а інформація про його інфікування коронавірусом помилкова.

Патріарх Філарет (фото: facebook.com/PhilaretPatriarch)

Нагадаємо, у квітні Філарет заявив, що пандемія коронавіруса є "божою карою"; він зазначав, що пандемія припиниться, коли всі покаються за свої гріхи.

Також до цього Філарет заявив, що у появі коронавіруса винні геї й що Бог хоче спалити "Содом і Гоморру" вдруге.

Також ми писали, що священник з коронавірусом з-під Тернополя міг заразити сотні людей.