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Падіння дитини з п'ятого поверху потрапило на відео

STYLERЖиття    28.05.2019 - 21:11
Падіння дитини з п'ятого поверху потрапило на відео
Дитина впала з п'ятого поверху (колаж РБК-Україна)

Дитина дивом вижила після падіння з великої висоти

У Китаї дворічна дитина залишилася без нагляду батьків і випала з п'ятого поверху житлового будинку. Це сталося в місті Інін, повідомляють китайські засоби масової інформації.

На щастя, хлопчик залишився живий після падіння - життя йому врятував випадковий чоловік, який побачив, як дитина вилазить з вікна.

Як пише Global Times, 28-річний чоловік приїхав до свого будинку і припаркував автомобіль під вікном. Коли побачив, що дитина падає, не втрачаючи ні секунди, він миттю вискочив з машини і став під вікном так, щоб зловити малюка.

"Я думав недовго. Я просто намагався зловити дитину", - розповів чоловік місцевим ЗМІ, які вже охрестили його справжнім героєм.

На відео з камер спостереження видно, що хлопчик упав на чоловіка і збив його з ніг. Герой і дитина були відразу ж доставлені в найближчу лікарню. Після огляду виявилось, що ні один з них не отримав серйозних травм, а відбулися лише легкими ушкодженнями.

В Китаї дитина впала з п'ятого поверху, але вижила завдяки випадковому перехожому

Раніше ми писали про те, що на Волині втопився у ставку півторарічний хлопчик. У поліції розповіли, що за дитиною повинен був стежити батько, так як мама малюка виїхала за кордон. Але, на жаль, у відсутності мами батько не доглядів за власною дитиною.

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