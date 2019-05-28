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Падение младенца с пятого этажа попало на видео

STYLERЖизнь    28.05.2019 - 21:11
Падение младенца с пятого этажа попало на видео
Ребенок упал с пятого этажа (коллаж РБК-Украина)

Ребенок чудом выжил после падения с большой высоты

В Китае двухлетний ребенок остался без присмотра родителей и выпал с пятого этажа жилого здания. Это произошло в городе Инин, сообщают китайские средства массовой информации.

К счастью, мальчик остался жив после падения - жизнь ему спас случайный мужчина, который увидел, как ребенок вылезает из окна.

Как пишет Global Times, 28-летний мужчина приехал к своему дому и припарковал автомобиль под окном. Когда увидел, что ребенок падает, не теряя ни секунды, он мигом выскочил из машины и стал под окном так, чтобы поймать малыша.

"Я думал недолго. Я просто пытался поймать ребенка", - рассказал мужчина местным СМИ, которые уже окрестили его настоящим героем.

На видео с камер наблюдения видно, что мальчик упал на мужчину и сбил его с ног. Герой и ребенок были сразу же доставлены в ближайшую больницу. После осмотра оказалось, что ни один из них не получил серьезных травм, а отделались лишь легкими повреждениями.

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Ранее мы писали о том, что на Волыни утонул в пруду полуторагодовалый мальчик. В полиции рассказали, что за ребенком должен был следить отец, так как мама малыша уехала за границу. Но, к сожалению, в отсутствии мамы отец не доглядел за собственным ребенком.

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