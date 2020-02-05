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Как отличить грипп от коронавируса: инфекции схожи в проявлениях

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 07:20
Как отличить грипп от коронавируса: инфекции схожи в проявлениях
Грипп можно отличить от коронавируса (фото: коллаж РБК-Украина)

Эксперты рассказали, как отличить обычный грипп от смертельного вируса из Китая

Грипп и коронавирус имеют похожие проявления, но все же у них есть отличия. Существуют несколько симптомов, которые помогут распознать смертельный вирус от обычного гриппа.

Новый вирус из Китая очень легко спутать с гриппом. Общие симптомы инфекций следующие: лихорадка, сухой кашель, одышка и утомление.

Коронавирус, когда попадает в организм человека, то сразу же поражает нижние дыхательные пути. А грипп наоборот поражает в первую очередь верхние дыхательные пути.

Кроме того, вирусы гриппа даже в небольшом количестве могут вызвать появление болезни. А коронавирусы не так заразны, поскольку иммунная система многих людей стойкая к заболеванию. Об этом сообщает Focus.

У обычного гриппа инкубационный период занимает 1-2 дня. В это время люди с инфекцией очень заразны, хотя это может даже никак не проявляться. При этом заразными они остаются целую неделю.

Инкубационный период коронавируса составляет 2-14 дней. Пока неизвестно, как долго люди с этим вирусом остаются заразными, прежде чем болезнь даст о себе знать.

Напомним, что коронавирус оказался опаснее, чем предполагалось ранее. После болезни организм не вырабатывает иммунитет. Официально коронавирусом заболело уже 20 630 человек из 23 стран. При этом 427 человек скончались, а 636 - удалось выздороветь.

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