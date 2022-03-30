ru ua
Ср, 30 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як відрізнити головний біль від мігрені і чим лікувати останню. Спазмалгон пачками не допоможе

Новость на русском →
Середа 30 березня 2022 20:39
Як відрізнити головний біль від мігрені і чим лікувати останню. Спазмалгон пачками не допоможе Колаж РБК-Україна: Як відрізнити головний біль від мігрені
Автор: Світлана Мащенко

Медики розповіли українцям, як відрізнити сильний головний біль від мігрені. А також, як лікувати останню.

Про це розповіла група лікарів-блогерів, які ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.

Мігрень - це не головний біль і навіть не головний біль напруги. І просто таблетка анальгіну, чи спазмалгону і навіть пачка таких пігулок не допоможе.

Як проявляється мігрень

Якщо у вас головний біль давно, періодично повторюються напади, при цьому є нудота чи/та рвота, вас дратує світло чи звук, болить так сильно, що працювати немає змоги і триває цілий день - ймовірно, у вас - мігрень.

Як правильно лікувати мігрень

Медики кажуть, що лікування нападу мігрені - це не безкінечний прийом цитрамону та чи аналгіну. Це триптани і метоклопрамід при нудоті.

Наприклад, якщо ви впевнені, що от починаються напад мігрені - допоможе 1 таблетка золмігрену 2,5 мг або різоптану 10 мг. Плюс метоклопрамід 10 мг при нудоті.

Обов'язково треба пити багато рідини і можна поспати.

"Не треба пити спазмалгон пачками", - попереджають лікарі.

Ліки треба тримати завжди при собі

Запасіться необхідними ліками та носіть аптечку з собою в укриття при повітряній тривозі, адже напад може розпочатись будь-коли і будь-де, а триптани діють в перші години, далі їх ефекти значно знижуються.

Раніше ми писали, як збити високий тиск вдома, коли нема змоги звернутися за медичною допомогою.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
мигрень головная боль
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі