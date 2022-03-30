Як відрізнити головний біль від мігрені і чим лікувати останню. Спазмалгон пачками не допоможе
Медики розповіли українцям, як відрізнити сильний головний біль від мігрені. А також, як лікувати останню.
Про це розповіла група лікарів-блогерів, які ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.
Мігрень - це не головний біль і навіть не головний біль напруги. І просто таблетка анальгіну, чи спазмалгону і навіть пачка таких пігулок не допоможе.
Як проявляється мігрень
Якщо у вас головний біль давно, періодично повторюються напади, при цьому є нудота чи/та рвота, вас дратує світло чи звук, болить так сильно, що працювати немає змоги і триває цілий день - ймовірно, у вас - мігрень.
Як правильно лікувати мігрень
Медики кажуть, що лікування нападу мігрені - це не безкінечний прийом цитрамону та чи аналгіну. Це триптани і метоклопрамід при нудоті.
Наприклад, якщо ви впевнені, що от починаються напад мігрені - допоможе 1 таблетка золмігрену 2,5 мг або різоптану 10 мг. Плюс метоклопрамід 10 мг при нудоті.
Обов'язково треба пити багато рідини і можна поспати.
"Не треба пити спазмалгон пачками", - попереджають лікарі.
Ліки треба тримати завжди при собі
Запасіться необхідними ліками та носіть аптечку з собою в укриття при повітряній тривозі, адже напад може розпочатись будь-коли і будь-де, а триптани діють в перші години, далі їх ефекти значно знижуються.
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