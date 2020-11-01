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Як відрізнити дієві ліки від пустушки: лікар дала корисні поради

Неділя 01 листопада 2020 22:08
Як відрізнити дієві ліки від пустушки: лікар дала корисні поради
Таблетки (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Експерт розповіла, як не купити неефективні ліки

З настанням холодів українці частіше стикаються з гострими респіраторними захворюваннями. При цьому досить часто буває, коли людям продають неефективні препарати.

Лікар з Києва Дар'я Ксендзюк розповіла, що потрібно знати при купівлі ліків в програмі "Головна тема" на телеканалі "Україна".

Перше, на що потрібно звернути увагу - це кількість препаратів, які виписав лікар. Якщо діагностовано одне захворювання, то кількість препаратів не повинна перевищувати п'яти. Це стосується не всіх, але дуже багатьох захворювань.

Як правило, лікарі призначають на одну хворобу від 3 до 5 препаратів. Якщо ж вам виписали більше ліків, то є велика ймовірність того, що в рецепті є препарати з недостатньо доведеною ефективністю.

Як відрізнити дієві ліки від пустушки (відео: YouTube)

Експерт підкреслила, що препарати широкого спектра дії досить часто виявляються малоефективними. Зазвичай на таких ліках написано "Комплексний препарат" або "Комплексний противірусний препарат".

Необхідно розуміти, що препарати з високою ефективністю не лікують від усіх недуг. Також потрібно уважно дивитися на оформлення ліків. Яскраве упаковування нерідко свідчить про те, що ліки малоефективні.

Нагадаємо, найпопулярніше у світі знеболювальне завдає непоправної шкоди.

Раніше вчені назвали продукти, які відновлюють печінку.

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