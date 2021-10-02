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Відмовтеся від алкоголю на місяць і ви дуже здивуєтеся: що станеться з організмом

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Субота 02 жовтня 2021 15:50
Відмовтеся від алкоголю на місяць і ви дуже здивуєтеся: що станеться з організмом Що буде, якщо відмовитися від алкоголю на місяць (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Багато людей не уявляють свого життя без алкоголю, навіть якщо він присутній в невеликих кількостях. Але всі знають, що міф про його корисність вже давно розвінчаний. Спробуйте відмовитися від спиртного всього на місяць і побачите, що станеться з організмом.

Про зміни після відмови від міцних напоїв написали у виданні DailyMail.

Експерти кажуть, що з кожним тижнем без спиртного ви будете помічати зміни.

Прекрасний сон

Звичайно ж, перше благо і, напевно, найголовніше - це сон. Ви перестанете спати неспокійно і будете повноцінно відпочивати. Це відбувається через те, що після вживання алкоголю людина гірше відновлюється під час REM-фази (фаза швидкого руху очей). Після вечірки або навіть пару келихів вина ви прокидаєтеся розбитими, про повноцінний відпочинок можна і не мріяти.

Пропаде зневоднення і ви схуднете

Вчені кажуть, що вже після другого тижня без алкоголю у вас прийде в норму водний баланс і цілком можливо, що ви схуднете. Погодьтеся, для людей з проблемами ваги - це прекрасний стимул не пити!

Якість шкіри та артеріальний тиск

Фахівці з'ясували, що через три-чотири тижні без спиртного - якість шкіри людини набагато поліпшується, це відбувається завдяки очищенню печінки, яка в цей час не повинна очищати організм від токсинів, які потрапляють туди з алкоголем.

Прекрасний настрій і концентрація уваги

Баланс дофаміну в організмі, який стабілізується без алкоголю, допоможе вам бути більш сконцентрованим, менш тривожним. Ви здивуєтеся, наскільки покращиться ваша пам'ять, а перепади настрою перестануть турбувати.

Як ми раніше писали, вчені розповіли, чи можна пити алкоголь при грипі та ГРВІ.

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