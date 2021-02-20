За відмову від вакцинації можуть оштрафувати: адвокат назвав головні ризики

Тема вакцинації в Україні від коронавірусу стоїть гостро і більшість громадян побоюється, що можуть ввести примусове щеплення. Однак, з точки зору закону, зараз в законодавстві немає жодної норми, яка б це регулювала.

Які існують ризики для українців у разі відмови від вакцинації від коронавірусу, розказав адвокат AO CREDENCE Сергій Головко в коментарі для РБК-Україна.

Як пояснює адвокат, на теперішній час вітчизняне законодавство досить неоднозначно підходить до питання обов’язковості профілактичної вакцинації. Теоретичний обов’язок щодо вакцинації передбачено одразу кількома законодавчими актами, але цей обов’язок на теперішній час не підкріплено жодними елементами примусу, а майже повністю поставлено в залежність від власної волі громадян.

Що говорить закон на рахунок щеплень?

"Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" в статті 10 закріплює за усіма громадянами, серед іншого, наступні обов’язки: піклуватись про своє здоров'я та здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян, у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди та робити щеплення", - пояснює адвокат і додає, що згода від пацієнта на щеплення також передбачена законом.

"Проте цей же самий закон у статі 43 передбачає обов’язковість наявності згоди пацієнта або його законного представника на надання йому будь-якої медичної допомоги, в тому числі й щодо щеплення. Виключення може бути лише у випадку прямої загрози життю пацієнта, як, наприклад, у випадках сказу, коли щеплення робиться незалежно від волі пацієнта", - наголошує Головко.

Також, він пояснив, що є обов'язок щодо щеплень у певних категорій працівників.

"Так, Закони України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя" передбачають обов’язковість щеплень від туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця та кору. При цьому тут передбачено, що обов’язковим профілактичним щепленням підлягають деякі категорії робітників виробництв та установ, діяльність яких може призвести до зараження цих робітників чи розповсюдження ними інфекцій. Відмова від щеплення в цьому випадку може бути підставою для не допуску до виконання певних видів робіт", - каже юрист.

Які є виключення у законах?

За словами Сергія Головко, в законі "Про захист населення від інфекційних хвороб" є окремий пункт, який передбачає можливість проведення обов'язкових щеплень у випадку розповсюдження особливо небезпечних інфекцій на певних територіях. Але для практичного застосування цих положень мають прийматися додаткові підзаконні нормативні акти, які на теперішній час відсутні.

"Отже, достатня нормативна база для запровадження не просто обов’язкової, а примусової вакцинації на теперішній час відсутня", - пояснює адвокат і додає, що запровадити такі заходи можна швидко – за допомогою нормативного акту рівня Кабінету Міністрів.

"Але треба враховувати, що такі дії можуть та й мають бути трактовані вже як обмеження певних прав громадян, що, згідно З конституцією України, вимагає запровадження надзвичайного стану в Україні чи на певних територіях, тобто відповідного Указу Президента України, підтриманого Верховною Радою", - додає Головко.

Яка може бути відповідальність за відмову від вакцинації

"Що ж стосується відповідальності, яку можуть ввести за відмову від вакцинації, то тут теоретично можливо використовувати вже внесену до КУпАП ст. 44-3, якою передбачено штрафи в розмірі від 1 до 2-х тисяч НМД", - попереджає адвокат.