Відмова від однієї звички допомогла жінці схуднути на 36 кг за рік: в чому її секрет

33-річна Бренда Фінн почала різко одужувати у 2016 році. До 2020 року її вага склала 98 кілограмів.

Британка зізналася, що цей момент став поворотним в її житті. Вона подивилася на себе в дзеркало і подумала: "О, чорт, як я стала такою величезною?"

Спочатку жінка випробувала традиційні методи боротьби із зайвою вагою - вона почала виконувати домашні тренування. Потім зрозуміла, що їй необхідно змінити дієту.

А після - прийняла важливе рішення про відмову від шкідливої звички - сидіння в соціальних мережах.

"Я постійно прокручувала стрічку і бачила нескінченні торти, морозиво, солодкі напої та піцу. Це було постійне нагадування, що треба піти та перекусити. Коли я зрозуміла, як фейсбук і Instagram відволікають мене від прогресу, я відмовилася від них", - розповіла Бренда Фінн.

Розлучитися з соціальними мережами їй було дуже важко, але як вона зізнається, це було найкращим рішенням в її житті.

Бренда Фінн у 2020 і у 2021 році

Як тільки британка перестала заходити на сторінки в соціальних мережах, вона швидко побачила результати – буквально в перші місяці.

У вільний час Бренда Фінн почала вивчати калорійність страв, змінила раціон і купила тренажери.

До травня 2021 її вага знизилася до 69 кілограмів, а у вересні вона стала важити 63 кілограми. Вона повернулася в Instagram, щоб відсвяткувати своє досягнення.

Але впевнена, що знову зловживати соціальними мережами вже не буде. Тим більше, що в її планах схуднути ще на 5 кг.

"Я не можу повірити в те, наскільки краще себе почуваю. Я харчуюся здоровою їжею і відчуваю себе набагато більш живою", - зізналася британка.

Бренда Фінн за рік схудла на 36 кілограмів