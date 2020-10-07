Коли відчуття слабкості може бути симптомом раку: пояснення лікарів

Слабкість може бути симптомом раку (ілюстративне фото: canva.com)

Відчуття слабкості, апатичність і стомлюваність можуть говорити про онкології

Якщо протягом тривалого часу ви помічаєте, що у вас немає сил нічого робити – це привід звернутися до онколога. Як уточнюють фахівці, симптоми, пов'язані зі швидкою стомлюваністю, можуть бути викликані виділенням пухлиною в кров певних речовин. Про це розповіли лікарі з проєкту "Я соромлюсь свого тіла", передає СТБ.

Як повідомляють медики, слабкість виникає в результаті виділення пухлиною в кров певних речовин, які викликають нудоту і слабкість. Також причиною слабкості може бути анемія.

Виникнення синдрому хронічної втоми може бути пов'язано з розвитком неврозу центральних регуляторних центрів вегетативної нервової системи, що обумовлена пригніченням діяльності зони, яка відповідає за гальмівні процеси. Тобто відчуття слабкості не завжди є симптомом онкології і якщо воно зберігається протягом великого проміжку часу, це все одно свідчить про наявність хвороби.

Разом з тим медики уточнюють, що слабкість буває у всіх людей. Серед інших симптомів раку, які можуть вказувати на онкологічну природу слабкості, медики перераховують різку втрату ваги, виснаження, імунопатологічні стани, гіпергідроз (підвищена пітливість), анемія. Якщо слабкість, яку ви відчуваєте, супроводжується такими симптомами, негайно зверніться до лікаря. На перших стадіях раку не завжди виявляються всі симптоми одночасно. Якщо ви помітили хоча б два симптоми – це привід сходити на онкоогляд.

Варто відзначити, що в Україні пройти обстеження на багато типів онкології можна безкоштовно. Крім того, відповідно до законодавства України, всі громадяни щорічно повинні проходити онкоогляд в поліклініці, щоб якомога раніше виявити злоякісне новоутворення і вилікувати пацієнта.

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