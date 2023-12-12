Вот когда кашель может быть признаком опасной болезни: это важно знать

Кашель - это всегда неприятно. Однако если он долгое время не проходит, то это тревожный признак. Следует знать о важных признаках.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Что такое кашель

Важно понять, что кашель - это не болезнь. Это симптом, который помогает нам избавиться от чего-то, чего в нашем организме быть не должно.

Человек может откашливать слизь, где могут содержаться возбудители болезней, выкашливаемая пыль, чужеродные предметы и т.д. Однако бывает и так, что кашель затягивается.

Во многих случаях это не означает, что вы заболели чем-то страшным.

Чаще кашель просто продолжается после уже перенесенной вирусной инфекции. Иногда он может не проходить и в течение 3-8 недель, но обычно все же проходит самостоятельно и без лечения.

Что должно насторожить

Если вы кашляете уже более 8 недель и лучше не становится - это точно причина обратиться к врачу.

Важно быть внимательными к проявлениям, указывающим на то, что кашель может быть симптомом опасного заболевания.

Обратите внимание на симптомы, сопровождающие кашель:

лихорадка

затрудненное дыхание

свистящее дыхание

потеря веса

сильная усталость

потливость по ночам

Фтизиатр и пульмонолог Марина Корчинская рассказала, что часто причиной длительного кашля является синдром постназального затекания или рефлюкс эзофагит. Это ситуация, когда часть содержимого желудка попадает в пищевод, ротоглотку или дыхательные пути.

Врач призывает не назначать себе самостоятельно лекарство.

"Самодиагностика в виде мультиспиральной компьютерной томографии не придаст пациенту или пациентке понимание кашля, а потому следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем получить облучение и потратить средства. Часто встречаю диагностику кашля по Google и самоназначение себе исследований. Не надо так", - объясняет Корчинский.

Причиной кашля также может быть - психика, такой кашель называют психогенным.

Он часто возникает именно у детей. Хотя кашель этот бывает довольно громким, он магическим образом проходит, когда ребенок спит или отвлекает внимание на что-то. Для лечения может потребоваться участие психотерапевта.

Может ли это быть признаком туберкулеза

Длительный кашель может являться признаком туберкулеза. Но если есть туберкулез гортани, трахеи или бронхов, то кашель настолько надоедлив и устойчив к любым препаратам против кашля, что пациенты быстро обращаются за помощью.

Однако остальные легочные формы туберкулеза могут протекать вообще без кашля. Поэтому кашель не типичный симптом туберкулеза.