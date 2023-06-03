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Вот почему собаки наклоняют голову: ответы вас удивят

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Суббота 03 июня 2023 17:15
Вот почему собаки наклоняют голову: ответы вас удивят Почему собаки кивают головой (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Если у вас есть собака, то вы могли неоднократно заметить, как она мило наклоняет голову набок, когда слышит ваш голос. Многие хозяева и не догадываются, почему любимцы это делают.

О том, почему собаки наклоняют голову, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Собака пытается вас лучше слышать

Хотя слух у собак достаточно острый, но все же не идеальный. Поэтому они могут наклонять голову в сторону, чтобы понять, откуда этот звук.

Так же часто и мы так делаем, чтобы лучше услышать и понять нашего собеседника.

Визуальный контакт

Собаки - очень социальные животные, так же как и люди. Четырехлапым очень важен зрительный контакт с владельцем. Вы, наверное, замечали, что любимец смотрит вам в глаза, всякий раз, когда вы ее гладите или собираете на прогулку. Поэтому, возможно, питомец наклоняет голову, чтобы установить с вами визуальный контакт.

Раньше мы объясняли, какие продукты опасны для вашей собаки.

Также мы рассказывали, какие породы собак не только не любят детей, но могут стать опасными.

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