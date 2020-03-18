Небезпечні астероїди стануть непомітними через супутники Маска: вчені б'ють на сполох

Астероїди стають "невидимими" через супутники SpaceX (колаж РБК-Україна)

Астрономи можуть упустити небезпечні астероїди через тисяч інтернет-супутників компанії SpaceX

Небезпечні для Землі астероїди можуть стати непомітними для учених через інтернет-супутники Starlink компанії Ілона Маска SpaceX, які перешкоджають виявленню небесних тіл у космосі.

Астроном з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики Джонатан Макдауелл звернув увагу на тривожну ситуацію у своєму дослідженні про вплив мега-сузір'я широкосмугового сервісу цих супутників на різні обсерваторії. Про це передає Cnet із посиланням на статтю науковця в Astrophysical Journal Letters..

Зазначається, що SpaceX прагне запустити 12 тисяч супутників на низькій навколоземній орбіті протягом наступних декількох років, що може істотно вплинути на відстеження вченими навколоземних астероїдів.

Ряд астрономів і астрономічних організацій висловили свою стурбованість тим, що зростання величезних супутникових сузір'їв, на чолі з планом Starlink по розгортанню до 42 тисяч супутників в довгостроковій перспективі, заважатиме науковим спостереження космосу.

Майже відразу після того, як SpaceX почав запуск супутників в 2019 році, звичайні спостерігачі за небом і професійні астрономи були вражені яскравими променями світла в сутінковому небі і в поле зору великих телескопів.

І яскравість, і величезна кількість супутників - не тільки від SpaceX, але і від таких конкурентів, як OneWeb, - створюють проблему для астрономів.

"Пошуки навколоземних астероїдів включають спостереження, зроблені в сутінках, коли супутники висвітлюються цілий рік", - пише Макдауелл в своїй статті.

Науковець змоделював, скільки супутників із сузір'я в 12 тисяч (FCC вже схвалило SpaceX для цього великої кількості супутників) буде освітлено сонцем і над горизонтом з трьох різних широт на Землі і влітку, і взимку.

"Ми бачимо, що кілька сотень супутників знаходяться над горизонтом у будь-який час ночі; під час зимових сутінків і всієї літньої ночі більшість з них освітлені", - звернув він увагу.

В компанії SpaceX вже прокоментували ситуацію, хоча і не відразу. За словами Ілона Маска, компанія буде працювати з астрономами, щоб переконатися, що Starlink не впливає на наукові відкриття.

У SpaceX працювали з різними астрономічними групами над можливими рішеннями і різними способами модифікації супутників, щоб зробити їх менш "відбиваютчими".

Між тим, компанія продовжує випускати нові партії шлюзів даних на орбіті кожні кілька тижнів.

Як повідомлялося раніше, астероїд гігантських розмірів наближається до Землі, і эксерты NASA вважають, що якщо такий космічний об'єкт впаде на нашу планету, він може повністю знищити цивілізацію.

Нагадаємо, нещодавно за допомогою штучного інтелекту в NASA вдалося виявити 11 астероїдів, потенційно небезпечних для Землі.