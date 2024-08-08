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Внук Ротару показался с обнаженным торсом. Как после побега из Украины изменился Анатолий Евдокименко

Четверг 08 августа 2024 17:01
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Внук Ротару показался с обнаженным торсом. Как после побега из Украины изменился Анатолий Евдокименко Ротару и ее внуки (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Полина Иваненко

Внук певицы Софии Ротару - 30-летний Анатолий Евдокименко, на фоне полномасштабной войны РФ против Украины "чудом" оказался за границей и почти ничего о себе не рассказывает. Впрочем, он внезапно показал, как изменился за это время.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, появившуюся в Instagram внука Ротару.

Как изменился Евдокименко

На новом видео внук Ротару похвастался мышцами. Музыкант показался перед камерой с обнаженным торсом.

Внук Ротару показался с обнаженным торсом. Как после побега из Украины изменился Анатолий Евдокименко

Как сейчас выглядит внук Ротару (скриншот)

30-летний музыкант прыгал на скакалке. Примечательно, что Анатолий занимается спортом и похудел. Кроме того, после побега из Украины он начал "обрастать" мышцами.

Впрочем, где сейчас он находится, чем занимается и как вообще он оказался за границей - внук Ротару не рассказывает.

Что известно о внуке Ротару

Евдокименко и его отец в начале полномасштабной войны РФ против Украины задерживали при попытке побега за границу. Внук и сын Ротару планировали сбежать на лодке.

Впрочем, после этого музыкант не стал объяснять свой поступок. Но уже летом 2022 года внук Ротару похвастался фото из Парижа.

Внук Ротару показался с обнаженным торсом. Как после побега из Украины изменился Анатолий Евдокименко

Внук Ротару (фото: instagram.com/shmn)

За границей Евдокименко продолжает заниматься музыкой. Он пишет новые композиции. Более того, после этого внук Ротару давал интервью иностранным изданиям. Но о бегстве из Украины он не говорил, лишь отметил, что был "вынужден" покинуть страну.

"Это был действительно разрушительный и трагический год для всего народа Украины, я выражаю соболезнование всем семьям, потерявшим своих близких в разгар этой войны. С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь", - говорил Анатолий.

К слову, ранее Klavdia Petrivna неожиданно показалась без шляпок и высказалась о Маше Кондратенко.

Кроме того, недавно Гайтана после языкового скандала внезапно обратилась к украинцам.

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