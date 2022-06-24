Через окупантів у Чорному морі масово гинуть дельфіни: професор назвав шокуючі цифри

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну і війну в Чорному морі фіксують масову загибель дельфінів. Жертвами стали вже як мінімум 3 тисячі морських ссавців, і страшні цифри продовжують зростати.

Про це розповів директор Національного природного парку "Тузловські лимани" Іван Русев у Facebook .

Професор, доктор біологічних наук зазначає, що дика природа Чорного моря зараз дуже відчуває жорстокість війни. Так, недавні обстеження невеликої ділянки узбережжя знову показало наявність загиблих дельфінів.

"Але, слід зазначити, що великі простори пересипу лишились поза нашими очами та із-за військової заборони, немає можливості обстежити ще великі території де теж імовірно є загиблі дельфіни", - йдеться в публікації.

Війна рашистів вбиває дельфінів у Чорному морі (фото: facebook.com/rusevivan)

Через що гинуть дельфіни

В останні роки основною причиною смертей цих тварин були рибальські та браконьєрські мережі.

Але зараз, звертає він увагу, факти численних знахідок загиблих дельфінів афалінів "приголомшують своєю неймовірною чисельністю, порівняно з іншими роками за цей період". І головна причина-війна російських окупантів.

Річ у тому, що потужні сонари та вибухи руйнують тонку навігаційну систему тварин, і такі "сліпі" дельфіни вмирають від голоду, не маючи можливості зловити собі рибу.

Крім того, у постраждалих дельфінів через слабкість організму активуються інфекційні хвороби - і вони також гинуть.

Фіксуються факти загибелі дельфінів в акваторії Чорного моря і на узбережжях різних країн (фото: facebook.com/rusevivan)

"Дельфіни на відміну від минулих років зараз гинуть по причині військових дій у Чорному морі, по причині безглуздої і варварської війни рашистів. І на даний час по наших оцінках загинуло не менш як 3 тисячі особин", - пише Русев.

У Чорному морі масово гинуть дельфіни через бойові дії (фото: facebook.com/rusevivan)