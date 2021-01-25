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У Миколаєві чоловік в трусах побив водія авто і відібрав у нього машину

Миколаїв, Понеділок 25 січня 2021 15:37
У Миколаєві чоловік в трусах побив водія авто і відібрав у нього машину
У Миколаєві голий чоловік напав на водія і викрав його машину (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Миколаєві неадекватний чоловік в одних трусах напав на водія автомобіля Hyundai та сильно його побив. Після цього він відібрав його машину і зник у невідомому напрямку.

Як повідомляє видання "Новини-N", інцидент стався рано вранці в понеділок, 25 січня, біля ресторану "Якіторія" на перетині Центрального проспекту і Малої Морської.

"До водія підійшов чоловік, на якому було тільки спідня білизна, кілька разів його вдарив, після чого сів у Hyundai потерпілого і поїхав з місця події", - сказано в повідомленні.

Постраждалий водій негайно викликав на місце події патрульну поліцію і повідомив про подію. Наряд поліції почав прочісувати район і виявив викрадений транспортний засіб на перетині вулиць Садової та Млинової. Викрадач знаходився всередині салону і був як і раніше - в одних трусах.

Як відзначають очевидці, чоловік перебував у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння. На місце події викликали слідчо-оперативну групу і порушника затримали, а потім відправили до поліцейського відділку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли подробиці про жахливе побиття українського підлітка в Парижі. На хлопця напала ціла група людей.

А також ми розповідали про те, що під Житомиром спалахнув страшний скандал через поліцейських, які намагалися силою вибити з двох хлопців зізнання у скоєнні злочину.

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Новини України Життя автомобилинападпобиття

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