"Обнаженная привлекательность". Как скандальное ТВ-шоу с гениталиями "разрывает" Британию

На четвертом канале в Британии уже не первый год набирает мега-популярность скандальное шоу "Обнаженная привлекательность". В нем английская чопорность сочетается с безграничной свободой того, что можно или нельзя публично показать или сказать. Шоу уже 8 лет пользуется безумной популярностью, хотя одна из "фишек" - участники выходят на сцену полностью обнаженными.

Что это за шоу, почему участники полностью обнажены и какие темы "разрывают" чопорных британцев, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на обзор Екатерины Городничей для " Антонина ".

Что за шоу "Обнаженная привлекательность"

Дейтинг-шоу "Обнаженная привлекательность" выходит на британском ТВ с июля 2016 года. Суть этого шоу в выборе партнера. Ведущая и участник или участница стоят по центру студии. Перед ними шесть разноцветных кабинок. В них находятся потенциальные партнеры или партнерши.

В течение шоу главному участнику (участнице или им) приходится выбирать себе партнера, постепенно выбрасывая по одному претенденту из кабинок, в каждом раунде. Создавшаяся пара идет на свидание в ресторан. А еще для них зарезервирован и оплачен номер в отеле.

В первом раунде ширмы кабинок поднимаются до талии претендентов - так, что видны обнаженные гениталии. Все претенденты абсолютно голые. Ничего не заблюрено и не закрыто черными квадратиками. В первом раунде участник должен кого-то отсеять только по обзору гениталий.

Как говорит обозреватель, передачи, где в кабинках стоят мужчины, гораздо веселее. Ибо они перед жюри могут еще и потрясти "демонстрационным материалом". Иногда ведущий или участник просят повернуться другой стороной, чтобы оценить претендентов сзади.

Выбывший выходит из кабинки, здоровается с участником и через всю студию уходит за кулисы.

Во втором раунде ширма поднимается к шее. Теперь нужно оценить грудь. Отсеивается еще один претендент.

В третьем - ширма поднимается полностью и можно увидеть лицо потенциальных партнеров. Дальше им разрешено говорить - оценивается также и голос. Еще минус один.

Обнаженных претендентов остается двое, а в финале участник идет готовиться и возвращается без одежды. Происходит выбор. Все, пара сложилась.

В конце программы одетых людей спрашивают, как прошло свидание и было ли продолжение общения дальше (эта запись производится через месяц после шоу). Это очень дешево в производстве и невозможно резонансно среди зрителей.

Скриншоты с видео (Naked Attraction)

В чем секрет этого шоу?

По факту - это не порно, не обида и не обесценивание. В шоу принимают участие обычные люди со всеми недостатками тела - целлюлит, лишний вес, животы, шрамы от кесарева сечения, натуральная грудь с отпечатком гравитации. То есть, все то, что есть у обычного рядового человека. И чего часто стесняются. Возраст участников - от 18 лет и до бесконечности.

Ведущая шоу побуждает участника комментировать, что он видит в претендентах. И каждый раз в этих комментариях слышно уважение, восторг от красоты тела. И, конечно, комплименты гениталиям. Не размерам, а отмечается красота естественности любых форм.

Ведущая: Леонор, ты предпочитаешь бритую мошонку или с волосами?

Леонор: Я люблю иногда играть и держать во рту яйца. Поэтому лучше, когда они без волос. Это мешает.

Ведущая: Участник номер три, у вас выбритая мошонка?

Участник номер три поднимает гениталии, демонстрируя отсутствие волос.

Из таких диалогов состоит вся передача. И со временем зритель перестает воспринимать это как нечто ужасное. Обсуждение половых отношений и их физиологии рассматривается как нормальный разговор взрослых людей, которые не стесняются говорить о том, к чему многим людям трудно подбирать правильные слова.

Шоу выпустило уже 12 сезонов и другой аспект работы - приучение аудитории к норме любых вариантов половых отношений. То есть, мнение, что взрослые люди по общему согласию имеют право на любые конфигурации - одна из основных в нескольких последних сезонах.

Среди участников есть гетеросексуальные люди, гомосексуальные. Бывает, что на программу приходит полиаморная пара, ищущая третьего партнера. На одну из программ пришла участница-транссексуалка, только что завершившая переход и очень вдохновленная своим будущим первым опытом в новом теле.

Бывают и счастливые истории любви. Одна из участниц выбрала себе партнера из-за того, что у него "не слишком волосатый зад", а впоследствии вышла за него замуж. Хотя поиск любви - не является целью шоу.

Скриншоты с видео (Naked Attraction)

Откровенность - не для всех

Прошлой осенью "Обнаженная привлекательность" появилась на американских цифровых платформах. Поскольку американское ТВ, мягко говоря, значительно менее раскованное, чем британское, шоу вызвало негодование. Последовали заявления, письма и протесты от разных организаций. Шоу обвинили не только в демонстрации гениталий, но и в объективизации.

Критика была настолько громкой, что исполнительному продюсеру шоу Дарреллу Олсону пришлось публично защищать свой продукт.

"Каждый человек разный, и не только лицом. У всех нас разные половые органы. У всех нас разные большие пальцы на ногах. Это удивительно. Поэтому нет причин быть недовольным своим телом. Это вдохновляет нас видеть, что мы все разные", - сказал он

Одновременно с тем у The Guardian вышла колонка арткритика Одриан Хортон, в которой автор передала собственные впечатления от просмотра. Она призналась, что моментами испытывала физическую тошноту от откровенности.

Однако Хортон заметила, что шоу максимально не эротично в положительном смысле. То есть, не провоцирует возбуждение и призвано нормализовать обсуждение красоты и разнообразия тел, а также сексуальные предпочтения. А еще - "вызывает зависимость".

"Шоу неожиданно всколыхнуло американских зрителей после того, как появилось на стриминговой платформе в США. С тех пор как платформа "Max" разместила шесть сезонов "Обнаженной привлекательности", шоу стало объектом ужаса, любопытства и явной одержимости; в течение двух недель сервис" Max "возглавлял список самых популярных стримингов", - написала она.

В Украине в ближайшее время такие шоу вряд ли появятся, но каждый может посмотреть британский вариант, доступный в интернете.