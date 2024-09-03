ua en ru
Вт, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Женатый Остап Ступка неожиданно показался с новой девушкой в откровенной фотосессии

Вторник 03 сентября 2024 12:14
UA EN RU
Женатый Остап Ступка неожиданно показался с новой девушкой в откровенной фотосессии Остап Ступка (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Иванна Пашкевич

57-летний актер Остап Ступка устроил откровенную фотосессию с театроведом Маргаритой Ткач.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Вчера, 2 сентября, сын народного артиста Украины Богдана Ступки праздновал день рождения.

По этому случаю Ткач опубликовала черно-белые снимки, на которых она позирует вместе с актером у реки. На романтических кадрах они обнимаются и целуются.

Маргарита одета только в мокрую рубашку и шорты, без белья.

Женатый Остап Ступка неожиданно показался с новой девушкой в откровенной фотосессииЖенатый Остап Ступка неожиданно показался с новой девушкой в откровенной фотосессии

Остап Ступка и Маргарита Ткач (фото: instagram.com/olgasumska)

"Happy birthday", - поздравила она артиста, добавляя эмодзы сердца, а он, в свою очередь, сделал репост публикации.

Женатый Остап Ступка неожиданно показался с новой девушкой в откровенной фотосессии

Скриншот

Стоит отметить, что Остап Ступка с 2015-го года состоит в браке со своей любимой Дарьей, которая младше его на 20 лет. Она четвертая его жена.

От первого брака у Остапа есть 36-летний сын Дмитрий, а от второго - сын Богдан и дочь Устина. В четвертом браке у артиста детей нет.

Вероятно, пара уже не вместе. Однако официально об этом пока не сообщает.

Женатый Остап Ступка неожиданно показался с новой девушкой в откровенной фотосессии

Остап Ступка с женой Дарьей (фото: facebook.com/p/Остап-Ступка)

Ранее Остап Ступка трогательно почтил память отца в день его рождения.

Также Харлан рассекретила свою детскую мечту и показала фото.

Читайте РБК-Украина в Google News
Остап Ступка Звезды шоу-бизнеса Отношения
NEWS
В Кабмине и ОП ожидаются кадровые перестановки, - источники
В Кабмине и ОП ожидаются кадровые перестановки, - источники