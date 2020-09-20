Через одну несправність на дорозі в Дніпрі розбилося 4 авто: моторошні деталі і фото

В Дніпрі через відкритий люк розбилося 4 авто (колаж: РБК-Україна)

Шукачі наживи неодноразово знімали люки в різних районах Дніпра

У Дніпрі в ніч на 20 вересня зафіксовано 4 різних випадки ДТП на тій самій ділянці дороги. Пов'язано це з тим, що з невідомих причин на дорозі був відкритий люк. В результаті у Volksvagen, Renault і Geely пробиті колеса, також є пошкодження кузова. Одна з автівок у геть жахливому стані. Подробиці інциденту розповідає "Інформатор".

Як повідомляється, серія аварій сталася на вулиці Набережній Перемоги 4 в районі Інституту фізкультури. За даними видання, автомобілі по черзі влетіли у відкритий люк в крайній лівій смузі в напрямку з центру міста.

В результаті ряду ДТП жертв та постраждалих немає. Повідомляється лише про сильні ушкодження кузова та інші постраждалі частини у Volksvagen, Renault і Geely. А автомобіль Daewoo вилетів на зустрічну смугу (попри встановлені розділові стовпчики) і перекинувся на дах.

В Дніпрі через відкритий люк розбилося 4 авто (фото: "Інформатор")

На місці працюють поліція і рятувальники. Кришка люка знаходиться в кількох десятках метрів від нього. Сам відкритий люк правоохоронці огородили. Тепер їм належить встановити причини ДТП та чому люк відкрився на проїжджій частині.

Варто відзначити, що в Україні люки частіше за все зникають через шукачів наживи. Поліцейські регулярно фіксують випадки спроб викрасти кришку від люка.

В Дніпрі через відкритий люк розбилося 4 авто

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