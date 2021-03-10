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В одному з вишів Києва на 8 березня помпезно відкрили туалет: був навіть гітарист (відео)

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 12:24
В одному з вишів Києва на 8 березня помпезно відкрили туалет: був навіть гітарист (відео) У виші Києва урочисто відкрили туалет (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві в одному з вишів на 8 березня урочисто відкрили туалет. На цьому урочистому заході були присутні багато людей і навіть гітарист.

Відео опублікувала на своїй сторінці в Facebook Ірина Навольнева.

"Це прям крутіше всіх упоротих привітань з жіночим днем, які тільки можна придумати. Не, це навіть страшніше привітань МОНа, правда. Отже. Святкове відкриття... жіночого туалету в одному зі столичних університетів", - підписала Ірина відео.

У Києві на 8 березня в одному з вузів відкрили туалет

У коментарях до відео користувачі мережі зазначили, що цей виш - це Державний університет телекомунікацій. Також люди підняли на сміх таку подію в Міжнародний жіночий день.

  • Тема гітариста не розкрита, навіщо він там стоїть?
  • Ніщо не зупинить День першого відремонтованого туалету, який настав!
  • Але, друзі. У Міжнародний жіночий День (не свято весни) нікого саме ті, що треба - відремонтували туалет. Залучили жінок, щоб було як вони хочуть)) Не все так погано. Не відкупились грьобаним тюльпаном.
  • Майже як туалет для афроамериканської прислуги в домі білих у 50-60 ті роки в Америці.
  • Тепер місце жінки не тільки кухня?? Взагалі відмінний подарунок. Жінки тепер навіть в туалет можуть сходити на роботі. Рабство майже повергнуте.

Як ми раніше писали, проректор державного університету харчування та торгівлі в місті Харкові Віталій Бахтояров втрапив у грандіозний скандал через свій коментар в Facebook.

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