В одному з вишів Києва на 8 березня помпезно відкрили туалет: був навіть гітарист (відео)
У Києві в одному з вишів на 8 березня урочисто відкрили туалет. На цьому урочистому заході були присутні багато людей і навіть гітарист.
Відео опублікувала на своїй сторінці в Facebook Ірина Навольнева.
"Це прям крутіше всіх упоротих привітань з жіночим днем, які тільки можна придумати. Не, це навіть страшніше привітань МОНа, правда. Отже. Святкове відкриття... жіночого туалету в одному зі столичних університетів", - підписала Ірина відео.
У Києві на 8 березня в одному з вузів відкрили туалет
У коментарях до відео користувачі мережі зазначили, що цей виш - це Державний університет телекомунікацій. Також люди підняли на сміх таку подію в Міжнародний жіночий день.
- Тема гітариста не розкрита, навіщо він там стоїть?
- Ніщо не зупинить День першого відремонтованого туалету, який настав!
- Але, друзі. У Міжнародний жіночий День (не свято весни) нікого саме ті, що треба - відремонтували туалет. Залучили жінок, щоб було як вони хочуть)) Не все так погано. Не відкупились грьобаним тюльпаном.
- Майже як туалет для афроамериканської прислуги в домі білих у 50-60 ті роки в Америці.
- Тепер місце жінки не тільки кухня?? Взагалі відмінний подарунок. Жінки тепер навіть в туалет можуть сходити на роботі. Рабство майже повергнуте.
Як ми раніше писали, проректор державного університету харчування та торгівлі в місті Харкові Віталій Бахтояров втрапив у грандіозний скандал через свій коментар в Facebook.