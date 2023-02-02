В одной из областей Украины решили сократить каникулы для школьников: когда дети вернутся к учебе

Зимние каникулы в большинстве областей Украины уже закончились, и дети вернулись к обучению. Однако в некоторых регионах из соображений экономии электричества и отопления объединили осенние и зимние каникулы и продлили отдых детям до середины или конца февраля.

Одной из таких областей стала Ивано-Франковская и мэр Руслан Марцинкив сообщил в Facebook , что каникулы могут сократить.

Каникулы в Ивано-Франковске

Школьники отправились на каникулы почти одновременно с учениками других областей - 26 декабря 2022 года. Предполагалось, что дети будут отдыхать до конца зимы - 26 февраля.

Какие варианты рассматривают

По словам Руслана Марцинкива, школы Ивано-Франковска могут возобновить обучение ранее запланированного срока. Сейчас рассматривают дату 13 февраля.

"Мы предварительно об этом поговорили, но еще отслеживаем ситуацию со светом, теплом и безопасностью. То есть, дети пойдут с 13 февраля. Мы уже готовимся. Хотели немного дольше, но, думаю, будет с 13 февраля", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что в городе также уменьшилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. И этот фактор также позволяет сократить каникулы и начать обучение детей на несколько недель ранее.

А что с каникулами в других регионах?

Школьники в Киеве вернулись к обучению 30 января после продолжительных каникул более 1 месяца.

Длинные каникулы были также в Ровно, Ужгороде - там дети вернулись в школы после 23 января. Пока еще отдыхают школьники в Мукачево - каникулы должны окончиться только 15 февраля.

Во всех остальных регионах Украины школьники вернулись к занятиям 9, 16 или 23 января.