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Один из лучших дней октября. Что обещает астропрогноз на понедельник и какие советы стоит учесть

Понедельник 07 октября 2024 08:24
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Один из лучших дней октября. Что обещает астропрогноз на понедельник и какие советы стоит учесть Гороскоп в понедельник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Астролог Катерина Соловьева рассказала, почему этот понедельник, 7 октября, особенный. Оказалось, что многие дела, которые вы откладывали на потом, лучше делать именно сейчас.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) эксперт составила астрологический прогноз на понедельник и сказала, что нужно сделать в этот день.

Прогноз астропогоды на 7 октября

"Один из самых благоприятных дней октября для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской. День перемен, свободы, переговоров, контактов, новых знакомств. Любому недовольству сейчас не время", - рассказала Соловьева.

Впрочем, в понедельник возможны уединение, принятие, пассивность и созерцание. В этот день обостряются чувствительность, интуиция. По словам астролога, могут присниться пророческие, вещие сны, а бессчетные предчувствия могут воплотиться скоро.

"Занимайтесь привычными делами, не жалуйтесь на жизнь, обстоятельства или окружающих. В течение дня будут сопровождать трудолюбие и изобретательность. День способствует людям, которые находятся в затруднительном положении", - отметила эксперт.

"Помогайте другим, проявляйте благородство и достоинство. Отслеживайте негативные мнения, освобождайтесь от зависимостей. Полезными будут дыхательные практики, лечение органов дыхания, водные процедуры, баня, сауна, сеансы ароматерапии", - добавила она.

Гороскоп на средину осени (иллюстрация: freepik.com)

Гороскоп на 7 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

7 октября - день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также основано на родительском инстинкте, умении беспокоиться о других и успокаивать.

В понедельник Луна будет в Стрельце. Поэтому, рассказала астролог, наступит благоприятное время для тех, чья деятельность связана путешествиями, философией и религией, законодательством и правом, юриспруденцией и внешней политикой, педагогикой и коммерцией, филологией и ораторским искусством, академической наукой.

"Подкрепите энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - посоветовала Соловьева.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Китайский гороскоп на неделю обещает счастье только пяти знакам.

Кроме того, уже были названы знаки Зодиака, которым карты Таро обещают сказочный понедельник.

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