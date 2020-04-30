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Під Одесою пенсіонери влаштували жорстке побоїще через карантин (відео)

STYLERЖиття    30.04.2020 - 08:32
Під Одесою пенсіонери влаштували жорстке побоїще через карантин (відео)
Під Одесою люди побилися за маски (колаж РБК-Україна)

Українські пенсіонери влаштували жорстку бійку за безкоштовні медичні маски

Карантин в Україні через коронавіруса введений 12 березня по 11 травня. За його умовами всі люди в публічних місцях повинні бути у медичних масках. У Чорноморську Одеської області волонтери вирішили допомогти людям і принести їм безкоштовні маски для захисту від COVID-19. Але ситуація вийшла з-під контролю і на місці почався серйозний конфлікт.

Як повідомляють очевидці події, коли чоловік-волонтер прийшов на місце з пакетом масок, люди почали швидше пробиратися до нього, щоб швидше їх роздобути. Почалася тиснява і бійка. Одну людину ледь не задавили під ногами.

Зазначимо, що літні люди виривали з рук волонтера маски, йому довелося кинути пакет із засобами захисту прямо в натовп, щоб врятувати своє життя.

Відзначимо, що люди дізналися про благодійну акцію на одному з місцевих телеканалів.

У Чорноморську люди не поділили маски (відео: YouTube)

Зазначимо, що в Україні невпинно зростає кількість заражених коронавірусом. МОЗ повідомило про 456 нових випадки інфікування за добу, серед яких 133 медичних працівника і 33 дитини. За останні 24 години в країні госпіталізовані з коронавірусом 113 осіб, померли від ускладнень інфекції 11, одужали 111.

Як ми раніше писали, під Житомиром померла наймолодша жертва COVID-19 в Україні.

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