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Під Одесою побили ветерана АТО: деталі події

STYLERЖиття    09.01.2020 - 13:26
Під Одесою побили ветерана АТО: деталі події
Під Одесою побили ветерана АТО (Колаж РБК-Україна)

Адвокат ветерана АТО розповів всі подробиці інциденту

У місті Подольську Одеської області побили ветерана АТО Олександра Ярошенка з позивним "Янгол". Деталі інциденту розповів адвокат ветерана Ігор Кравець на своїй сторінці в Facebook.

Як пояснив правозахисник, напад стався кілька днів тому і основна причина – за систематичну правозахисну діяльність Ярошенко та захист громадського інтересу в Подольську.

"Потерпілий ветеран АТО діяльність на захист громадського інтересу проводить давно і різну, а також без використання насильства. На що я особливо звернув увагу, що напад має ознаки замовного саме за правозахисну діяльність потерпілого (на захист громадського інтересу), а також, що сам потерпілий вважає напад розплатою за його діяльність", - написав Ігор Кравець і опублікував відео з побитим Ярошенко.

На кадрах відео ветеран АТО з перебинтованою головою намагається розповісти всі деталі події. Він розповів, що зловмисників затримали, але потім "кривдників-наркоманів" випустили. Вони знову прийшли до Ярошенка додому і почали ломитися у двері. Чоловік сказав, що буде знову дзвонити на лінію 102. Відео можна подивитися тут.

Як зазначає адвокат Ігор Кравець, він вже звертався в поліцію Одеської області, а також в прокуратуру, але жодної реакції поки не було.

"Для правоохоронців, на жаль, такі напади стоять в одній площині з побутовими, хоча це напад не тільки на потерпілого, а на все суспільство", - резюмував юрист.

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