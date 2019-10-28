Під Одесою двоє дітей випали з вікна лікарні: усі подробиці

Під Одесою двоє дітей випали з вікна (Колаж РБК-Україна)

П'ятирічна дівчинка та дворічний хлопчик випав з вікна лікарняної палати

В Одеській області двоє дітей випали з вікна лікарні, куди їх помістили після вилучення з неблагополучної сім'ї. Деталі події розповіли на сайті ГУНП Одеської області.

П'ятирічна дівчинка та дворічний хлопчик випали вікна палати на другому поверсі Великомихайлівської лікарні в Одеській області. Дівчинка отримала важку черепно-мозкову травму, а хлопчик – травму хребта.

Напередодні події малюків, рідних брата і сестру, вилучили з неблагополучної сім'ї. Дітей доставили для обстеження і помістили в районну лікарню, в палату на другому поверсі. У якийсь момент персонал лікарні втратив пильність, і малюки залишилися без нагляду.

На даний момент дітей перевели в районну лікарню, а поліція відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей у Великомихайлівській лікарні – по 1 ч. ст. 137 Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування будуть встановлені всі обставини трагічної події, а також всі винні в тому, що трапилося. За таке правопорушення персоналу лікарні загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.