Під Одесою 13-річний хлопчик вистрілив у свого друга: деталі НП і відео

В Одеській області 13-річний хлопець підстрелив свого 14-річного друга з мисливської рушниці. Постріл стався майже в упор, дитину забрала швидка з небезпечним пораненням.

Лікарі прооперували хлопця, загрози його життю на цей час немає, пише ТСН.

Виявилося, що підліток вирішив похвалитися перед другом батьківською рушницею. Батьки кажуть, що зброя була у сейфі, але діти якимось чином роздобули ключі.

А лікарі розповідають, що хлопець народився в сорочці. Адже вогнепальне поранення дробом дуже складне. У тіло потрапляє дуже багато дробинок, частину з них витягли. Поки життя хлопця в безпеці, але надалі невідомо, як себе "поведуть" дробинки, що лишилися.

В Одеській області підліток підстрелив свого друга (відео: ТСН)

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