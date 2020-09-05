В Одесі померла мати хлопчика з інвалідністю, який жив у парку з батьками

В Одесі померла жінка з сім'ї, яка жила в парку (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Жінка померла через кілька днів після того, як дитину забрали з парку в дитячий будинок

В Одесі в сім'ї хлопчика з інвалідністю, який жив у парку зі своїми батьками, сталося горе - померла мама дитини.

Кілька днів тому небайдужі люди вирішили допомогти їм в біді та запропонували житло, роботу і гроші батькові й матері 9-річного хлопчика. Його ж забрали в центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

Сьогодні стало відомо, що померла мама дитини, у якої також була інвалідність. Про це 5 вересня повідомив у своєму Facebook заступник начальника відділу ювенальної превенції управління регіонального главку Нацполіції Дмитро Ревун.

"Будь-які слова співчуття навряд чи втішать дитину, коли вона втрачає батьків. На жаль, вчора померла мама з сім'ї, яка жила в парку, про що поки дитині не повідомляли. Батько дитини сказав, що розповість йому все сам, але поки ще не знає як це зробити", - написав він.

Причину смерті жінки та діагнози Ревун не розголосив з моральних міркувань.

Також він розповів, що перед негодою на час вдалося знайти тимчасове житло для батька хлопчика і гроші.

Служба у справах дітей активно включилися в ситуацію і супроводжує хлопчика.

"Одеські волонтери обіцяли включитися в допомогу отцю і сину, в понеділок всі разом продумаємо найближчі плани: психологи, юристи, робота, житло... Їм доведеться планувати жити по-новому, в нових умовах. І важливо, що знайшлися люди, готові брати активну участь у житті цієї родини", - йдеться в публікації.

В мережі в коментарях до повідомлення висловлюють слова підтримки хлопчикові та його батькові, а також пропонують свою допомогти родині.

Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Дмитра Ревуна

Як повідомлялося раніше, нещодавно в центрі Києва затримали жінку, яка носила свою тримісячну дитину в сумці.