В Одесі вчителька зацькувала учнів за українську мову: батьки підняли скандал

В одеській школі працює вчитель з сепаратистськими настроями
В одеській гімназії №4 розгорівся неабиякий скандал. Батькам стало відомо, що вчителька малювання Пирогова Раїса Миколаївна принижує дітей через те, що вони відповідають їй українською мовою. Історія сталася на одному з уроків педагога. Вчитель лаяла дівчинку, яка забула альбом з малювання, та відповіла їй українською мовою.
Після цього вчителька почала привселюдно почала тролити дитину і принижувати. Запис розмови в класі опублікували на сторінці "батьки SOS" у Facebook.
Учитель при дітях довела дитину до сліз, а потім сказала дівчинці "не ридай". Також викладач говорить дітям, що дівчинка ставить себе вище всіх, через те, що спілкується українською мовою.
В коментарях батьки прийшли в сказ від почутого. Люди не розуміють, як таке може відбуватися в українській школі. Українці вимагають звільнити вчительку і директора школи.
Як ми писали, під Харковом вчителька била 5-класницю книгою по голові, деталі події.