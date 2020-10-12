В Одесі вчителька зацькувала учнів за українську мову: батьки підняли скандал

У школі Одеси розгорівся скандал (колаж РБК-Україна)

В одеській школі працює вчитель з сепаратистськими настроями

В одеській гімназії №4 розгорівся неабиякий скандал. Батькам стало відомо, що вчителька малювання Пирогова Раїса Миколаївна принижує дітей через те, що вони відповідають їй українською мовою. Історія сталася на одному з уроків педагога. Вчитель лаяла дівчинку, яка забула альбом з малювання, та відповіла їй українською мовою.

Після цього вчителька почала привселюдно почала тролити дитину і принижувати. Запис розмови в класі опублікували на сторінці "батьки SOS" у Facebook.

Учитель при дітях довела дитину до сліз, а потім сказала дівчинці "не ридай". Також викладач говорить дітям, що дівчинка ставить себе вище всіх, через те, що спілкується українською мовою.

В коментарях батьки прийшли в сказ від почутого. Люди не розуміють, як таке може відбуватися в українській школі. Українці вимагають звільнити вчительку і директора школи.

Який жах, прощає училка все бідній дівчині...Просто слів немає. Цю вчительку однозначно повинна знати вся Україна.

Хто їй дав право працювати з дітьми.

Це чистої води булінг!

Звільнити та оштрафувати. ЇЇ та директора.

Ця вчителька профдеформована до стану неповернення.

Звільнити без права надалі працювати в освіті - на жаль, інакше це не викоріниш.

Тварюка, а не вчителька. Навіть я плакала! Уявляю, як себе почувала та дитина.

Справа не в мові, а в психічно-неврівноважених вчителях, вона просто відривалася на дитині. Звільнити паскуду!!!

Як ми писали, під Харковом вчителька била 5-класницю книгою по голові, деталі події.