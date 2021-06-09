В Одессе девушка-подросток с лопатой и ножницами напала на пенсионерку, избила и ограбила

В Одессе несовершеннолетняя злоумышленница проникла в чужой дом и напала на хозяйку квартиры - пенсионерку, после чего похитила старенький мобильник и компьютер. 17-летняя девушку после совершения разбоя удалось оперативно разыскать и задержать.

Об этом 9 июня передали в пресс-службе полиции Одесской области.

Как было установлено, в Суворовском районе подросток залезла в квартиру 79-летней женщины через окно. После этого преступница избила старушку, вооружившись ножницами и лопатой она угрожала пенсионерке, чтобы та не сопротивлялась. Захватив "добычу", девушка заперла свою жертву в доме, и сбежала.

"О происшествии вчера, 8 июня, около одиннадцати часов дня, в полицию сообщил сын 79-летней женщины, который в момент совершения преступления был на работе", - рассказали правоохранители.

Потерпевшая детально описала свою мучительницу, и полицейские быстренько установили ее личность и место нахождения.

Злоумышленницей оказалась местная девушка из многодетной семьи, которая ранее попадала в поле зрения полицейских за кражи.

У бандитки при обыске изъяли похищенный телефон и ключи от дома потерпевшей, а компьютер подросток успела сдать в ломбард.

Действия налетчицы следователи квалифицировали как разбой, соединенный с проникновением в жилье, (ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Фигурантку отправили в СИЗО. Следствие продолжается.

Видео: в Одессе 17-летняя девушка избила и ограбила пенсионерку