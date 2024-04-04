Главой Музея Голодомора на выставке музея "Голоса мирных": Память о прошлом делает нас украинцами

Говоря об особенностях музеев памяти, Леся подчеркнула, что они для Украины новые, в отличие от мемориальных музеев.

"В украинской музеологии мемориальные музеи были посвящены персоналиям. Вещи, предметы, принадлежавшие человеку, дом, пространство, с ним связаны... Того, что мы называем музеем памяти, посвященным ключевому, тяжелому событию, не было. Поэтому каждый из музеев памяти начинал свой путь на ощущениях и очень поздно: когда материальная культура памяти была потеряна, устная история в большей степени тоже отошла.

Глава Музея Голодомора рассказала, как меняется эта работа во время полномасштабной войны ведь в отличие от событий далекого прошлого, сегодня музеи работают с продолжающимися событиями.

"Война актуализировала миссии, задачи, ценности музеев. Мы говорим не только об истории, которая была 80 или 90 лет назад. Все это имеет четкие параллели, общие корни с причинами войны, в которой мы живем. Был период, когда казалось, что люди хотят жить будущим и их интересуют только музеи супернауки или достижений. Но война показала, как важно продолжать делать то, что делает каждый из нас", - добавляет она.

Леся Гасиджак отметила, что за два года коллекция Национального музея Голодомора-геноцида выросла на 25%. Во время войны люди понимают, что ценно, и хотят это сохранить, потому, как сформулировала Анастасия Платонова, несут родственную память в музее. А на вопрос о том, почему для будущего очень важно помнить прошлое, Леся ответила так:

"Это делает нас теми, кем мы являемся. Украинцами. Это основа идентичности - память. А потом уже - одновременно и параллельно - и язык, и культура. Но память - это то, что объединяет", - убеждена она.

По мнению Леси Гасиджак, связывать прошедшие события с настоящим важно в части механизма геноцида, а также через свидетелей.

"У нас есть свидетельница - женщина из Житомирщины, которая пережила Голодомор. Ее внуки сейчас воюют. А эта женщина плетет маскировочные сетки. Ей 103 года. Это не о жертве, не о плачах, а о силе и несгибаемости, которая при всем сильнее и все равно побеждает. Мы благодаря этому были, есть и будем", – резюмировала она.

Выставка "ГОЛОСА" - мультимедийное пространство музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, который, в частности, представит часть историй из 100-тысячной коллекции музея.

Публичные интервью открывают цикл культурологических событий, направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами новых мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова.

Посетить выставку можно бесплатно до 26 апреля 2024 года в Музее истории города Киева по адресу: Киев, улица Богдана Хмельницкого, 7. Каждую субботу в 15:00 проводятся кураторские экскурсии.