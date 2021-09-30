Обов'язкова вакцинація в Україні: МОЗ дав список професій і назвав терміни

У Міністерстві охорони здоров'я опублікували проект наказу, який зобов'яже представників ряду професій вакцинуватися від коронавірусу. В іншому випадку їх чекає відсторонення від роботи.
Коли введуть таку норму, кого будуть вакцинувати і наскільки це обґрунтовано - читайте нижче в нашому матеріалі.
У документі уточнюється, що за відмову або ухилення від вакцинації, людей цих професій будуть усувати від роботи.
Такі заходи потрібні для того, щоб зробити кампанію з вакцинації в Україні більш ефективною. За словами Віктора Ляшка, охоплення імунізації серед представників цих професій недостатнє, на відміну від медиків і військових (серед них вже 80% вакцинованих).
За словами міністра охорони здоров'я, статтею 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій підлягають обов'язковим щепленням від інфекційних хвороб.
Контролювати вакцинацію в названих вище сферах зайнятості будуть роботодавці. Якщо співробітник не буде щеплений - його повинні усунути від роботи.
Перевірку виконання цієї вимоги здійснюватиме Держпродспоживслужба.
Віктор Ляшко каже, що указ про перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації, після підписання МОЗ піде на перевірку в Міністерство юстиції. Там для законопроекту буде місяць на узгодження документа. Тільки після цього він буде зареєстрований і затверджений, уточнив Ляшко.
Міністр освіти Сергій Шкарлет у свою чергу зазначив, що конкретний список професій, який підлягає вакцинації, затвердять найближчим часом.
Але порядок виконання цього указу затвердять "трохи пізніше".
Цікаво, що медичні працівники в обов'язковий список не увійшли. Віктор Ляшко пояснив, чому.