Осторожно, молодая капуста! Кому нельзя есть любимый весенний овощ

Салаты из молодой капусты - настоящий хит сезона, ведь она ассоциируется со свежестью, детоксом и пользой. Однако, несмотря на все свои преимущества, молодая капуста может быть не такой уж и безопасной для всех.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кому нельзя есть молодую капусту и почему.

Почему молодая капуста может быть опасной для некоторых людей?

Секрет кроется в ее составе и воздействии на пищеварительную систему. Молодая капуста, хотя и легче своей "старшей" родственницы, все равно содержит в себе определенные компоненты, которые могут провоцировать неприятные симптомы или даже обострение хронических заболеваний.

Грубая клетчатка (пищевые волокна)

Молодая капуста богата нерастворимой клетчаткой, которая очень полезна для большинства людей, поскольку стимулирует работу кишечника, способствует выведению токсинов и нормализует пищеварение. Однако, именно эта грубая клетчатка может стать настоящим испытанием для людей с определенными проблемами желудочно-кишечного тракта. Она может механически раздражать слизистую оболочку, вызывать метеоризм, вздутие и усиливать боль.

Серосодержащие соединения

Капуста относится к крестоцветным овощам, которые содержат серосодержащие соединения (глюкозинолаты). При переваривании они распадаются, образуя газы. Для большинства людей это лишь временный дискомфорт, но для тех, кто имеет чувствительный кишечник, это может быть источником значительного вздутия, боли и метеоризма.

Нитраты

К сожалению, молодая капуста, выращенная в условиях интенсивного земледелия, может накапливать нитраты, особенно на ранних стадиях роста. Хотя нормы контролируются, чувствительные люди или те, кто имеет проблемы с почками или желудочно-кишечным трактом, могут реагировать на повышенное содержание нитратов.

Кому категорически не рекомендуется есть молодую капусту?

Люди с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта

Гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения)

Грубая клетчатка и органические кислоты капусты могут сильно раздражать воспаленную или поврежденную слизистую оболочку, вызывая боль, изжогу и даже кровотечения.

Острый энтероколит, колит: Воспалительные процессы в кишечнике усиливаются под воздействием грубых волокон, что может привести к обострению диареи, боли и спазмов.

Панкреатит (острый или обострение хронического)

Капуста стимулирует секрецию пищеварительных ферментов, что нежелательно при воспалении поджелудочной железы.

Холецистит (острый или обострение хронического)

Хотя молодая капуста не является жирной, ее волокна могут провоцировать спазмы желчного пузыря.

Люди с синдромом раздраженного кишечника (СРК)

Это состояние характеризуется повышенной чувствительностью кишечника к определенным продуктам. Грубая клетчатка молодой капусты и серосодержащие соединения очень часто являются триггерами для пациентов с СРК, вызывая сильное вздутие, газообразование, боль и нарушение стула (диарею или запор).

Люди с проблемами щитовидной железы (гипотиреоз)

Капуста и другие крестоцветные содержат гойтрогены - вещества, которые могут препятствовать усвоению йода и работе щитовидной железы, особенно если есть дефицит йода. Хотя термическая обработка (отваривание, тушение) снижает уровень гойтрогенов, при гипотиреозе следует употреблять капусту с осторожностью и не в больших количествах.

Люди после операций на брюшной полости

Послеоперационный период требует щадящей диеты. Грубая клетчатка может вызвать излишнее газообразование и нагрузку на кишечник, что является нежелательным. Введение капусты в рацион возможно только после разрешения врача и очень осторожно.

Люди со склонностью к образованию камней в почках или желчном пузыре

Хотя это менее распространенная причина, некоторые исследования указывают, что чрезмерное потребление определенных овощей может влиять на риск образования камней у предрасположенных к этому лиц.