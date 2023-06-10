Нутрициолог рассказала, что вредит женскому здоровью и приводит к болезням

Некоторые факторы могут ухудшить здоровье женщин и повлиять на молодость. Необходимо придерживаться правильного образа жизни и избегать стрессов, которые только ухудшают состояние здоровья.

Об этом сообщила нутрициолог Алина Клименко в Instagram .

Стресс

Уровень стрессоустойчивости у всех разный, но научиться успешно справляться с перепадами настроения и последствиями эмоционального напряжения необходимо. Это поможет девушке дольше оставаться молодой, красивой и избежать болезней.

Сон после полуночи

Мелатонин - антиоксидант, предназначенный для снижения лишнего кортизола, накопившегося за день. Следует относиться бережно к этому ресурсу и соблюдать все рекомендации, которые обеспечивают хороший сон.

"Хорошо работают медитации голосом, приятная музыка. Но они подходят не всем, если вам их хуже, не стоит стараться", - говорится в сообщении.

Гиподинамия

Нутрициолог рассказала, если не использовать свои мышцы, то впоследствии они ослабнут и не смогут поддерживать внутренние органы.

Также с возрастом есть риск развития саркопении и остеопороза, которые значительно ухудшают качество жизни, влияя на иммунитет и осанку.

Чтобы физическая активность вошла в привычку, важно найти заботливых наставников. Однако пока не наладите сон, в спорт идти не стоит.

Неправильное питание

Частые перекусы, много сладкого, увлечение диетами и дефицит необходимых веществ становятся причиной ранних морщин, ухудшения состояния волос, ногтей и набора лишнего веса.

Какие профессии вредят женскому здоровью

Официанты

Часто при общении с клиентами возникают стрессовые ситуации. К тому же официанты вынуждены работать в неудобной обуви или обжатой одежде. Также им приходится носить тяжелые подносы с едой и напитками.

Сотрудники офиса

Сидящая работа и необходимость сидеть за компьютером не приводят ни к чему хорошему. И зачастую в женской профессии бывают сложности.

Нагрузка на спину и нижние конечности колоссальная, поскольку женщина должна сидеть весь день на одном месте. Порой не спасают даже зарядки и спорт по вечерам.

Стюардессы

Шумные пассажиры могут вызывать стрессы, а изменения часовых поясов нарушают у людей этой профессии биологические ритмы. К тому же резкое изменение погодных условий, ненормированный график и постоянное пребывание на ногах наносит максимум вреда для здоровья и самочувствия.