Нутрициолог объяснила, что хуже для здоровья - избыток соли или ее нехватка

Годами диетологические догмы делали акцент на важности отказа от соли и ограничения ее ежедневной дозы. Но исследования последних лет показывают, что не все так просто.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram .

Какие опасности несет употребление соли

"Нельзя злоупотреблять солью. Человек со склонностью к гипертонии может отказаться от соли и реально сохранить себе жизнь. В лечении повышенного давления есть пункт - сокращение соли и только потом медикаментозные меры", - говорит эксперт.

По ее словам, соль старит сердечно-сосудистую систему. А еще повышает осмотическое давление плазмы крови, а это приводит к перееданию. Еще доказано, что может повлечь за собой изменения в слизистых и онкологию желудка.

Также нутрициолог добавляет, что тем, у кого есть язвы-гастриты, чрезмерное потребление соли будет создавать среду для размножения Helicobacter pylori. А при гормональных патологиях соль будет стимулировать отечность.

Какие же преимущества употребления соли

"С другой стороны, полностью несоленая пища - это снижение адекватного уровня кислотности желудка, гипоацидность и недостаточное и, часто вплоть до патогенных гнилостных процессов, переваривания белка (мяса, рыбы, яиц) и плохое усвоение жиров", - объясняет нутрициолог.

Она называет пять патологий, к которым приводит бессолевая диета: гипоацидность, повышение триглицеридов, инсулинорезистентность и дисбаланс электролитов.

Однако, Голобородько добавляет, что мы съедаем 80% соли из продуктов и даже не замечаем это.

"Хорошая стратегия - если вы уже солили блюдо, не досаливать его еще дополнительно. Есть норма - 2,3 г в день для здоровых, 1 г для тех, кто имеет склонность к повышенному артериальному давлению. Просто ешьте меньше хлеба и откажитесь от сосисок и еды из упаковок. Соленые перекусы и снеки - не равны приему пищи", - говорит Голобородько.

Какую соль лучше вводить в рацион

Нутрициолог советует пересмотреть качество соли. Обычная кухонная создает дисбаланс натрия и калия в рационе.

"Замените промышленную соль более натуральными видами, о которых сегодня и поговорим", - советует эксперт.

Она отмечает, что чем меньше стадий очистки проходит соль, тем лучше. По ее словам, поваренная соль имеет бедный минеральный состав, поэтому она ее не советует. Морская соль - имеет разный химический профиль, который зависит от моря, потому что минералы обогащают вкус. Также еще есть соль с добавками - с йодом, например, розовая и черная соль.

"Maldon - соль хлопьями. Ее добывают в графстве Эссекс на юго-востоке Англии с конца XIX века. Обожаю эту соль", - говорит Голобородько.

Черная гималайская содержит сульфит железа и дает кристаллам соли темно-коричнево-фиолетовый цвет, а сернистые соединения - запах сероводорода.

Розовая соль - в мире топ-3 локации добычи: в Гималаях, в Пакистане и в Индии. Она часто бывает крупного помола и содержит до 5% примесей.

Бывают еще ароматизированные виды. Нутрициолог советует выбирать соль от Nomu, на лето - с сухим розмарином, на зиму - с белыми грибами.

Соль с углем. Такую добывают в Испании и Португалии, Японии, Корее.

Просто морская соль. Бывает минеральная соль крупного помола, осадочная, соль со дна океанов.

"Поэтому убирайте сосиски из рациона и добавьте немного качественной соли для финиша блюда", - советует Голобородько.