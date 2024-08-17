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Нутрициолог назвала 11 продуктов, которыми можно заменить мясо в рационе

Суббота 17 августа 2024 14:38
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Нутрициолог назвала 11 продуктов, которыми можно заменить мясо в рационе Чем можно заменить мясо в рационе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ирина Левченко

Мясо - источник белка, который является необходимым для организма веществом. Белки животного происхождения легко заменить в рационе и не навредить при этом здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ирины Левченко.

Чем полезно мясо

Мясо - это источник незаменимых аминокислот. Кроме этого, оно содержит витамины группы В (В1, В12) и полезные минералы, как цинк и железо.

Однако с его количеством также следует соблюдать осторожность. Рекомендуемый вес одной порции мяса - 100-120 г, в зависимости от уровня физической активности человека. В общем за день взрослый должен получать 2-3 порции белковых продуктов: мяса, рыбы, яиц, сыров или бобовых.

Часто главная ошибка в потреблении мяса - есть дневную норму за один прием пищи. Организму сложно переварить и усвоить все полезные аминокислоты, витамины, минералы и белки. В результате можно только навредить телу.

Какие продукты заменяют мясо и птицу

Мясной белок содержит незаменимые аминокислоты: валин, триптофан, лейцин, лизин, изолейцин, аргинин, гистидин, треонин, метионин, цистин, фенилаланин и тирозин.

Хотя белок животного происхождения снабжает организм всеми необходимыми аминокислотами, получать это вещество можно и из растительных источников.

Альтернативы продуктов, из которых можно получать белок:

  • рыба
  • морепродукты
  • сыр кисломолочный
  • сыр
  • бобовые крупы
  • тофу, темпе
  • соя
  • орехи, семена
  • гречка, киноа, амарант
  • сейтан
  • йогурт, кефир

Важно помнить, чем больше разнообразного белка будет в рационе, тем лучше.

Само мясо имеет больше всего незаменимых аминокислот, которых нет в таком количестве ни в одном из альтернативных, но при правильном сбалансированном питании может организм и без мяса.

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