Нутрициолог назвала 11 продуктов, которыми можно заменить мясо в рационе
Мясо - источник белка, который является необходимым для организма веществом. Белки животного происхождения легко заменить в рационе и не навредить при этом здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ирины Левченко.
Чем полезно мясо
Мясо - это источник незаменимых аминокислот. Кроме этого, оно содержит витамины группы В (В1, В12) и полезные минералы, как цинк и железо.
Однако с его количеством также следует соблюдать осторожность. Рекомендуемый вес одной порции мяса - 100-120 г, в зависимости от уровня физической активности человека. В общем за день взрослый должен получать 2-3 порции белковых продуктов: мяса, рыбы, яиц, сыров или бобовых.
Часто главная ошибка в потреблении мяса - есть дневную норму за один прием пищи. Организму сложно переварить и усвоить все полезные аминокислоты, витамины, минералы и белки. В результате можно только навредить телу.
Какие продукты заменяют мясо и птицу
Мясной белок содержит незаменимые аминокислоты: валин, триптофан, лейцин, лизин, изолейцин, аргинин, гистидин, треонин, метионин, цистин, фенилаланин и тирозин.
Хотя белок животного происхождения снабжает организм всеми необходимыми аминокислотами, получать это вещество можно и из растительных источников.
Альтернативы продуктов, из которых можно получать белок:
- рыба
- морепродукты
- сыр кисломолочный
- сыр
- бобовые крупы
- тофу, темпе
- соя
- орехи, семена
- гречка, киноа, амарант
- сейтан
- йогурт, кефир
Важно помнить, чем больше разнообразного белка будет в рационе, тем лучше.
Само мясо имеет больше всего незаменимых аминокислот, которых нет в таком количестве ни в одном из альтернативных, но при правильном сбалансированном питании может организм и без мяса.
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