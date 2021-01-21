Нумеролог дав прогноз про президентство Байдена: побачимо зовсім нові США

Джо Байден (фото: Getty Images)

США за президентства Джо Байдена чекають значні зміни та реформи, а також зміна геополітики. Таку думку озвучив нумеролог Владислав Грицай після аналізу дати народження політика та інавгурації нового глави держави.

Фахівець в ефірі телеканалу "Україна 24" запевнив, що Байден дуже сильно вірить у знаки, символи, езотерику, і постійно користується цим.

Нумеролог вважає, що цифра "20" у даті народження та інавгурації повторюється невипадково (20.11.1942, 20/2 - 16/7, 20.1.2021, 8/8, 4/4).

"Цей товариш з магією пов'язаний, не в прямому сенсі, звичайно. Бачите, велика кількість двійок. Це означає, що він дуже енергійна людина, яка може багато чого контролювати", - заявив Грицай.

Також він звернув увагу, що 8/8, 4/4, дата інавгурації, говорить про кармічність, що обіцяє досить серйозне "переслідування попередників, якоюсь мірою по бізнесу, за принципами".

Нумеролог стверджує, що дві четвірки говорять про серйозну трансформацію в Штатах, про реформу системи медицини.

"8/8 означає, що буде посилюватися військова сторона, і я припущу, що в найближчі пів року буде сильно мінятися законодавство. Є велика ймовірність, що в геополітиці США себе будуть по-новому поводити й агресивніше", - сказав Грицай.

За твердженням нумеролога, Байден "сам по собі особистість", але "є і додаткові гравці".

"16/7 говорить про те, що будуть серйозні зміни, і не в найкращий бік. Відходять системи цінності, приходять нові філософські підходи, моменти в освіті. З травня ми побачимо зовсім нові США. 11 говорить про те, що він домігся результатів, і для нього головне - картинка", - прогнозує він.

Грицай також висловив припущення, що здоров'я Байдена може значно погіршитися після вступу на посаду президента.

Раніше повідомлялося, що 20 січня Джо Байден прийняв перші рішення на посаді 46-го президента США.

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