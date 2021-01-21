Нумеролог дал прогноз о президентстве Байдена: увидим совершенно новые США

Джо Байден (фото: Getty Images)

США при президентстве Джо Байдена ждут значительные перемены и реформы, а также изменение геополитики. Такое мнение озвучил нумеролог Владислав Грицай после анализа даты рождения политика и инаугурации нового главы государства.

Специалист в эфире телеканала "Украина 24" заверил, что Байден очень сильно верит в знаки, символы, эзотерику, и постоянно этим пользуется.

Нумеролог считает, что цифра "20" в дате рождения и инаугурации повторяется неслучайно (20.11.1942, 20/2 - 16/7, 20.1.2021, 8/8, 4/4).

"Этот товарищ с магией связан, не в прямом смысле, конечно. Видите, больше количество двоек. Это значит, что он очень энергичный человек, который может многое контролировать", - заявил Грицай.

Также он обратил внимание, что 8/8, 4/4, дата инаугурации, говорит о кармичности, что сулит достаточно серьезное "преследование предшественников, в какой-то степени по бизнесу, по принципам".

Нумеролог утверждает, что две четверки говорят о серьезной трансформации в Штатах, о реформе системы медицины.

"8/8 значит, что будет усиливаться военная сторона, и я предположу, что в ближайшие полгода будет сильно меняться законодательство. Есть большая вероятность, что в геополитике США себя будут по-новому вести и более агрессивно", - сказал Грицай.

По утверждению нумеролога, Байден "сам по себе личность", но "есть и дополнительные игроки".

"16/7 говорит о том, что будут серьезные перемены, и не в самую лучшую сторону. Уйдут системы ценности, входят новые философские подходы, моменты в образовании. С мая мы увидим совершенно новые США. 11 говорит о том, что он добился результатов, и для него главное - картинка", - прогнозирует он.

Грицай также высказал предположение, что здоровье Байдена может значительно ухудшиться после вступления в должность президента.

Ранее сообщалось, что 20 января Джо Байден принял первые решения на посту 46-го президента США.

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