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Новий "слуга народу" Жан Беленюк розповів про свою зарплату і зганьбився (відео)

STYLERПерсони    29.07.2019 - 20:28
Новий "слуга народу" Жан Беленюк розповів про свою зарплату і зганьбився (відео)
Фото: Жан Беленюк (РБК-Україна)

Беленюк вважає, що прожитковий мінімум в Україні становить 30 тисяч гривень

Жан Беленюк, який став новим депутатом від партії "Слуга народу", зганьбився, назвавши прожитковий мінімум в Україні. Він вважає, що це 30 тисяч гривень. Спортсмен відповідав на запитання журналіста, скільки він буде заробляти на посаді народного обранця. Про це повідомляє LB.ua.

Борець греко-римського стилю похвалився, що знаходиться в комітеті соціальної політики і відповідає за спорт і молодь

"Ви знаєте, мені говорили різні суми. Вона, зарплата, там якось відповідає прожитковому мінімуму, здається, або мінімальної зарплати. Ось. Але це буде десь в районі 30 тисяч гривень, напевно. Я вже перебуваю в комітеті соціальної політики і відповідаю за спорт і молодь", - сказав Беленюк.

Відео: Жан Беленюк розповів про зарплати (YouTube/LB)

Для довідки, з 1 липня 2019 року прожитковий мінімум в Україні для працездатних осіб становить 2007 гривень, а мінімальна зарплата становить 4173 грн.

Жан Беленюк - український борець греко-римського стилю, срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро 2016 року, чемпіон світу та Європи. Чемпіон Європейських ігор 2019 року в Мінську. Заслужений майстер спорту України.

Як ми раніше писали, український спортсмен Жан Беленюк, який нещодавно на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби завоював золоту медаль після перемоги над Ісламом Аббасовим з Азербайджану, різко відреагував на помилку прес-служби Міжнародної федерації боротьби, яка записала його як представника Російської Федерації.

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