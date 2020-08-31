Що робити, якщо нічний кашель не дає спати: Комаровський дав пораду

Євген Комаровський (фото:РБК-Україна)

Кашель є важливим помічником у боротьбі з хворобою і якщо він посилюється вночі - варто задуматися з чим пов'язана причина. Євген Комаровський поділився порадами на своєму YouTube-акаунті.

Кашель - захисний рефлекс, який допомагає очистити дихальні шляхи від слизу і мікробів. Але нічні напади кашлю заважають відпочити і вимотують й без того ослаблений організм.

Євген Комаровський стверджує, коли людина перебуває в горизонтальному положенні, слиз накопичується в носоглотці та дихальні шляхи не очищаються.

При нежиті виділення з носу та приносових пазух стікають в глотку та викликають кашльовий рефлекс, тому кашель мучить уві сні, особливо коли ми перевертаємося з боку на бік. Природа кашлю може бути різною.

"Це може бути або алергічна реакція або пил. Вирішити проблему можна за допомогою підняття головного кінця ліжка. Наприклад взяти ще одну подушку і покласти під матрац. Також питання може бути пов'язане з місцем, де ви спите. Тому проаналізуйте температуру і вологість повітря у спальні", - прокоментував доктор.

Якщо після відрегульованої температури кашель не припиниться - почніть викидати все те, що може бути потенційним джерелом алергії: накопичувачі пилу, старі книги, іграшки або порошок, яким стирається постільна білизна.

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