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Комаровський розповів, як вилікувати COVID-19 за допомогою алкоголю

Неділя 30 серпня 2020 07:00
Комаровський розповів, як вилікувати COVID-19 за допомогою алкоголю
Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)
Автор: Дарья Русина

Євген Комаровський стверджує, що допомогти при коронавирусній хворобі може алкоголь. Однак далеко не у всіх випадках. Про це лікар розповів на своєму YouTube-акаунті.

Комаровський запевняє, що в даному випадку велику роль відіграє страх, що вселяють звідусіль. Якщо у людини легка форма коронавирусної інфекції та температура трохи вище 37 - хвороба, швидше за все, пройде швидко й без вживання будь-чого.

"От Ви весь переляканий, сидите, тремтите, надивившись телевізор, і тут випиваєте горілки та коронавірусна інфекція вже не здається такою страшною і світ взагалі не поганий і можна жити. Тому бессимтомна форма коронавірусу у здорової людини від 40 до 76 можливо і лікується 100 мл якісної горілки", - зазначив доктор.

При цьому лікар не рекомендує вдаватися до такого методу, оскільки зловживання спиртним призводить до розвитку неприємних хвороб. Давно доведено, що з вживанням алкоголю пов'язане збільшення ризику розвитку раку молочної залози, губи, язика, стравоходу, печінки, шлунку, сечового міхура.

"В статистичній вибірці немає достатніх даних про те, як 150 грам горілки впливають на здоров'я коронавирусного хворого в умовах дефіциту кисню і температури вище 39", - резюмував лікар.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, коли в Україні буде доступна перевірена вакцина від COVID-19.

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