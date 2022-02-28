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Ніч буде жаркою: під Києвом українці відбивають атаки ДРГ

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Київська область, Понеділок 28 лютого 2022 23:23
Ніч буде жаркою: під Києвом українці відбивають атаки ДРГ Окупанти отримують на горіхи у Київські області (фото: В'ячеслав Ратинський / УНІАН)
Автор: Дмитрий Войналович

Ніч на 1 березня буде в Київській області важкою, але українські військові та підрозділи тероборони готові відбивати міста від російського окупанта.

Про ситуацію в Василькові, Фастові та інших населених пунктах області розповів очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму Facebook.

"Тримаймося, мешканці Київщини, ніч буде жаркою", - написав Кулеба.

Станом на вечір 28 лютого в області було здійснено:

  • авіаналіт на Бровари (за попередніми даними - 5 поранених, одна людина, на жаль, загинула)
  • ракетний удар по Василькову (дані щодо постраждалих уточнюються)
  • попадання ракет у гуртожиток на вулиці Коновальця в Білій Церкві (під завалами можуть знаходитися люди, пошуково-рятувальна операція триває, працює ДСНС, уже врятували двох жителів).

Крім того, помічено пересування техніки ворога в Бучанському районі - а саме в селі Копилів Макарівської громади.

Інформація про висадку десанту не підтвердилася. Рятувальна операція триває.

Але у Фастові на блок-посту Кадлубиця йде бій. Ймовірно, пише Кулеба, з диверсійною групою.

"Прошу кожного залишатися в максимально захищених місцях - в укриттях", - закликав глава ОДА.

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Раніше ми писали, що ЗСУ спалили колону окупантів, що обстріляли будинки у Макарові.

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