Никаких важных дел! Астропрогноз и важные советы на вторник, 3 декабря

Во вторник, 3 декабря, следует избегать многих важных планов и дел. Все из-за ретроградов и неудачного положения планет.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на вторник и назвала важные советы

Прогноз астропогоды на 3 декабря

"Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день важные дела. Кроме этого, из-за теневого периода ретро Марса нужно отказаться от открытия бизнеса и оформления на новую работу, начала строительства или ремонта, покупки автомобилей, инициирование судебных разбирательств и исков, дальних поездок, начала новых видов тренировок и повышенных физических нагрузок, сверхурочных нагрузок на работе", - напомнила Соловьева.

"Возможны посещения парикмахерской. Не желательно давать обещания. Избегайте сексуальных развлечений. Удача будет на стороне тех, кто глубоко верит в свой успех. Этот вторник - день активных действий, борьбы, соревнований, расширения, освобождения от негативных эмоций, неуважения к себе и окружающим, время преодоления своих нежелательных качеств", - добавила она.

Также астролог назвала главные правила этого дня:

пассивность может привести к развитию мнительности, подозрительности и коварности

неиспользованная энергия может нанести вред здоровью

осмеливайтесь на раскаяние, прощение и исправление ошибок

выполняйте просьбы окружающих.

Гороскоп на 3 декабря (иллюстрация: pixabay.com)

Астросоветы на вторник

3 декабря с 17:46 до 19:36 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Козерога.

"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей. Этот градус в Козероге считается признаком уважения и уважения. Особенно он влияет на ситуации, связанные с выполнением любых задач и достижением целей", - объяснила эксперт.

Также этот градус олицетворяет покровительство и оказание помощи в трудные минуты. Среди его характеристик: высокая самооценка, удовлетворенность жизнью (особенно ее второй половиной, когда человек достигает зрелого возраста), прекрасные отношения с окружающими. Такое положение благоприятно для организаторов, администраторов, руководителей.