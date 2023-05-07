Никак не заживляет раны и может еще больше навредить: врач разнесла популярный в СССР антисептик
Многие украинцы считают, что зеленка - это эффективное средство для дезинфекции ран и порезов. А вы знали, что на самом деле в западных странах этого средства нет ни в одной аптеке? Этой зеленкой только можно натворить беды.
Об этом пишет семейный врач Марина Сикорская в своем Instagram.
Что такое зеленка
Бриллиантовый (или бриллиантовый) зеленый или зеленка - антисептик, синтетический анилиновый краситель в этиловом спирте.
Он является одним из самых популярных антисептиков на территории бывшего СССР, в том числе - и в Украине.
Но зеленка редко используется в странах с развитой медициной, благодаря существованию более эффективных антисептиков, таких как повидон-йод и хлоргексидин. В частности, они не обладают таким окрашивающим эффектом и меньше раздражают кожу.
К сожалению, зеленка очень популярна среди украинцев при ветряной оспе, потому что как дезинфицирует, и дает возможность узнать, когда уже перестает "сыпать"...
Какой вред может нанести зеленка
Этот антисептик, говорит врач, опасен тем, что:
- раздражает кожу, может оставлять ожоги
- пересушивает кожные покровы, что не дает возможности ускорить заживление.
- на слизистые вообще нельзя это средство наносить, то есть в рот, в нос (слизистая более хрупкая и не выдерживающая этих пыток, вы такими действиями никак не поможете)
- если нанести зеленку на пупок новорожденного – это пересушит рану, образуется трескающаяся корочка и постоянно травмируется тем самым замедляя процесс заживления – это нарушает естественную колонизацию микрофлорой кожи и затягивает заживление.
Чем заменить зеленку
При ветряной оспе основная задача помочь ребенку снять неприятные ощущения, зуд. С этим поможет справиться – каламин (средство от зуда). Сейчас много разных средств, имеющих в составе каламин. Также он не пересушивает кожу, тем самым не замедляет процесс заживления, регенерации, бесцветен.
На раны, кровоподтеки - хлоргексидин . Он не жжет, не пересушивает, не окрашивает, обеззараживает.
ВОЗ не рекомендует обрабатывать пуповинный остаток новорожденного вообще. Для очистки просто используйте воду и не травмируйте памперсом .
Поэтому, если не хотите ожогов, токсических поражений – выбрасывайте зеленку из своей аптечки.
Почему в Европе и США не используют зеленку
В настоящее время нет исследований, доказывающих эффективность этого средства. Неизвестен молекулярный механизм ее действия.
Кроме того, до сих пор неизвестно, есть ли у бриллиантовой зеленки канцерогенные свойства.
Третья причина связана с эстетической составляющей. Если для нашего менталитета совершенно не проблема ходить в зеленую точку, или с зелеными коленями, то в Европе и США это недопустимо.
Напомним, украинцам опровергли опасный миф о ВИЧ-инфекции.
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