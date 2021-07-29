Ніцой наїхала на "Грін Грей" через російську мову: я вас не знаю і ви мене теж!

Лариса Ніцой прокоментувала заяву групи "Грін Грей" в утисках. Ще вчора музиканти поскаржилися, що їх виключили з концерту до Дня Незалежності України за те, що вони співають російською.

Вона згадала ситуацію 5 років тому зі співачкою Лаймою Вайкуле в Латвії. Ніцой була здивована, що артистка, яка співала "Ах, Вернісаж" російською мовою, у своїй країні виконувала цю композицію рідною мовою.

"Перше, що мене вразило. Їдучи в його авто і роздивляючись краєвиди за вікном, краєм вуха я вловила увімкнуту радіохвилю. Співала Лайма Вайкулє "Ах вєрнісаж, ах вєрнісаж, какой портрєт, какой пєйзаж…". Хто народився в ссср, той знає цей хіт і заспіває його серед ночі крізь сон.Я прислухалася. І яке ж було моє здивування. Лайма Вайкулє співала свій "Вернісаж" латиською мовою!"- згадала Ніцой.

Ніцой вважає, що "Грін Грей" повинні вчинити також, а не скаржитися на утиски.

"З Україною повним ходом воює Московія. Воює в першу чергу за пануавння в Україні СВОЄЇ московської мови. В Україні з нагоди відновлення 30-ліття Незалежності України від Московії запланували концерт з українськими «хітами», які звучали за ці 30 років. Московськомовний хіт Грін Грея завернули. Грін Грей починає скандал про ущімлєнія", - повідомила Ніцой.

Письменниця звернулася до музикантів і запитала їх, Чому ж Лайма Вайкуле змогла співати своєю мовою, а вони ні?

"Грін Грею! Я вас не знаю, ви мене теж, але мова не про це. 30 років тому (чи скільки там) ваша пісня, яку ви написали і співали московською мовою, була "хітом". З того часу багато води витекло. Світ змінився. Змінилася ситуація в країні. Змінилося життя. Змінилися закони… Якщо ви такий патріот України (як ви стверджуєте на ТБ) – що вам заважає заспівати вашу пісню українською мовою? "Під дощем, під дощем почекаємо й підем…" Це був би гарний крок на зустріч своїй країні. Пісня заграла б новими відтінками. Це привернуло б до вас увагу. Що заважає перекласти пісню українською? "- резюмувала вона.