Никогда не ставьте диван в этих местах, если не хотите иметь проблем на голову

Диван вполне уверенно может конкурировать за свою популярность с другим элементом интерьера - кроватью. Ведь, казалось бы, диван гораздо практичнее - его можно сложить, увеличив количество свободного пространства, хранить в нем вещи, а дизайн придаст уют. Однако диван - не та вещь, которую можно поставить где угодно.

О том, где лучше не ставить диван, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Напротив двери

Этот способ размещения дивана имеет свои сложности - как в случае, когда диван повернут спинкой к двери, так и развернут наоборот.

Ведь это приводит к визуальным и физическим помехам - особенно, если диван занимает большую часть комнаты. Например, когда диван "смотрит" на дверь, это может создавать дискомфорт из-за уменьшения личного пространства.

Если же поворачивать диван спинкой, в случае хорошей отделки и достаточного количества места для передвижения по комнате и открытия двери, этот вариант может быть удачным. Однако в других условиях такое расположение будет просто не практичным.

Возле окна

Хотя эта идея кому-то может казаться привлекательной, на самом деле такой выбор места имеет недостатки - как для дивана, так и для здоровья владельцев. И дело совсем не в предрассудках.

В первую очередь ткань дивана может выгорать от длительного воздействия солнечных лучей. Другая проблема состоит в том, что, несмотря на возможность получить больше дневного света, сидя вблизи окна, спинка дивана, особенно высокая, может препятствовать освещению комнаты.

Кроме того, если вы не живете в климате с плюсовой температурой в течение года, из окна может идти прохладный воздух. К тому же, если вы живете вблизи дороги с активным транспортным движением, постоянный шум может негативно влиять на качество сна.

Вблизи места приготовления пищи

Это решение принесет много хлопот в будущем, особенно если кухня не слишком велика и диван, который будет занимать почти всю площадь, еще и стоит вблизи плиты.

Недостатки этого выбора места достаточно очевидны - жир, который может брызгать из сковороды во время приготовления пищи, будет попадать на обивку - как и тесто при замешивании для выпечки.

Так что с дивана придется постоянно удалять пятна, что иногда усложняется особенностями материала, из которого сделан предмет интерьера - или накрывать его. Однако лишних хлопот можно избежать, если просто выбрать другое место.

Между корпусной мебелью

Такое решение имеет как визуальные, так и практические недостатки. Шкафы или комоды по бокам дивана будут создавать замкнутое пространство и вызывать психологический дискомфорт. Так же и другая мебель вокруг дивана - стол, тумбы - будет визуально уменьшать комнату.

А вот если в семье есть ребенок, или диван размещается в детской комнате - такой интерьерной идеи следует избегать еще и из соображений безопасности - дебоширя, ребенок может травмироваться.

К тому же "заграждение" дивана мебелью с двух сторон усложняет уборку.

Возле батареи

Несмотря на то, что этот вариант вряд ли навредит здоровью жителей, дивану он все же может причинить вред.

Если этот предмет интерьера придвинут к отопительному прибору, длительное воздействие температуры может негативно влиять на материал. В частности, ткань и кожа могут терять цвет.

А вот элементы из дерева могут рассохнуться от слишком сухого воздуха. Помимо этого такое расположение может ухудшить теплообмен в комнате во время отопительного сезона.